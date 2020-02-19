Рожин объяснил выход ПНС из переговоров по Ливии стремлением продолжить военные действия

Руководство так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии накануне объявило о выходе из рабочей группы военного комитета «5+5», заседающего в Женеве и призванного способствовать разрешению ливийского кризиса. Как отметил военный эксперт Борис Рожин, решение ПНС вызвано желанием любыми средствами сохранить поставки вооружений из Турции, которые осуществляются в обход запрета ООН.

Отметим, 17 февраля стало известно о создании Европейским союзом новой военно-морской миссии, призванной ужесточить контроль над тем, как в Средиземном море соблюдается эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. На следующий день лидер ПНС Файез Саррадж заявил о приостановке участия в женевских переговорах, проходящих в формате «5+5». Саррадж утверждает, что ЕС решением об усилении мониторинга за соблюдением эмбарго хочет поддержать фельдмаршала Халифу Хафтара, возглавившего Ливийскую национальную армию в борьбе против террористов. Мировое сообщество подчеркивает, что именно Саррадж стал злостным нарушителем запрета на поставки оружия, на это ранее обращал внимание президент Франции Эммануэль Макрон. Он также обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в невыполнении собственных обещаний — турецкий лидер по итогам конференции в Берлине говорил о намерении прекратить вмешательство во внутриливийский конфликт. Это вмешательство выражается в поставках вооружений и завербованных сирийских боевиков, воюющих на стороне ПНС. Ни оружие, ни людей турецкая сторона поставлять в Ливию так и не прекратила.

Одним из поводов, ставшим обоснованием Сарраджа для прекращения участия в переговорах в Женеве, стал вчерашний инцидент в Триполи. Силы ПНС попытались сорвать перемирие, устроив обстрел позиций ЛНА близ ливийской столицы. Армия Хафтара ответила ударом по атакующим, один из снарядов попал в оружейный склад в триполитанском порту. Теперь Саррадж пытается преподнести случившееся как срыв режима прекращения огня, на основе которого можно отказаться от мирных переговоров. Очевидно, что с этой целью и задумывалась вооруженная провокация против ЛНА.

Как отметил военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин, действия ПНС свидетельствуют о том, что оно пытается всеми силами сохранить поставки вооружений из Турции, поскольку без них у нелегитимного триполитанского правительства не останется ресурсов для поддержания своего режима.

«ПНС таким образом пытается уйти от решений ЕС, сохранить помощь извне. В первую очередь, это Турция, которая продолжает осуществлять поставки вооружений. Любые ограничения в текущих условиях (усиление контроля над соблюдением эмбарго. — Прим. ФАН) критичны для ПНС, в отличие от Хафтара. Естественно, ПНС пытается сказать, что такой вариант развития событий их не устраивает. Возможно, такое решение было сделано под давлением Турции», — отметил собеседник Федерального агентства новостей.

Рожин также уверен, что ПНС продолжит попытки устраивать вооруженные провокации в отношении ЛНА. Он указывает на тот факт, что политика, проводимая Сарраджем, приводит к эскалации конфликта, несмотря на все его заявления о стремлении к миру в стране.

«ПНС голословно заявляет, что стремится к миру, выступает за него, но, на самом деле, мы наблюдаем отказ от этих формул. С точки зрения ПНС, боевые действия [в отношении ЛНА] будут продолжаться», — подчеркнул эксперт.

Следует отметить, что решение о прекращении любых боевых действий в Ливии было принято после встречи президентов России и Турции 8 января. Участники конференции по Ливии, прошедшей 19 января в Берлине, условились поддерживать мир в стране, в том числе и через соблюдение эмбарго ООН на поставки оружия. Примечательно, что Турция, невзирая на собственные обещания, продолжила нарушать этот запрет. Всего через день после того, как ЕС объявил об усилении контроля за эмбарго, руководство ПНС в одностороннем порядке объявило о выходе из режима тишины.