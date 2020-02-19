На Первом канале рассказали, кто будет вести шоу «На самом деле» после ухода Шепелева

Москва, 19 февраля. Актер массовки скандального шоу «На самом деле» на Первом канале заявил, что телеведущего Дмитрия Шепелева сменит внебрачный сын Спартака Мишулина.

Накануне бывший супруг Жанны Фриске сообщил, что больше не работает на Первом канале. По некоторым данным, Шепелев больше не хочет вести скандальную передачу из-за сына.

«Нам сказали, что теперь ведущим передачи будет Тимур Еремеев», — сообщил актер массовки, его цитирует KP.Ru.

Еремеев давно «засветился» на телевидении. В нескольких эфирах «Пусть говорят» он доказывал, что является внебрачным сыном Спартака Мишулина.

ДНК-экспертиза подтвердила родство Тимура с покойным народным артистом. Однако Еремеев не стал доводить дело до конца и не пошел в суд, чтобы зафиксировать факт родства.

Законная дочь Карина Мишулина запрещает Еремееву официально называть себя сыном артиста. Но Тимур проявил воспитанность и не стал настаивать на этом.

По данным СМИ, Еремеев счастливо женат и имеет дочь. Он играл в театре, снимался в комедийных сериалах «Кухня» и «Отель Элион».

Официальной информации о назначении нового ведущего пока нет.

Ранее Дмитрий Шепелев рассказал о мечте, которая сбылась. Телеведущий всегда хотел иметь лошадь и заботиться о животном. Теперь он часто навещает одного жеребца в конюшне в Московской области. По словам Шепелева, забота о животном делает его счастливым.