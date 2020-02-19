Сябитова рассказала, как удивить мужчину 23 февраля

Москва, 19 февраля. Ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова заявила, что многие женщины совершенно не умеют дарить подарки на 23 февраля.

По ее словам, женщины зачастую совершенно не знают своих мужчин и дарят то, что нравится им самим. Особенно этим грешат девушки.

«Проблема российских женщин заключается в том, что они думают, что лучше знают, что нужно их мужчине. А проблема российских мужчин в том, что они помалкивают», — пояснила Сябитова «Ридусу».

Она также раскритиковала прекрасную половину человечества за отсутствие фантазии. Многие продолжают дарить своим любимым носки и бритву. Мужчины воспринимают это как традицию и не высказывают никаких возражений. И, несмотря на то, что подобный подарок действительно нужен всегда, он не приносит ощущение праздника. При этом никто из кавалеров впоследствии не решается сделать «ответку» на 8 марта, понимая, что подобный поступок выйдет им боком.

Сябитова посоветовала дамам изучить своих мужчин и попытаться понять, чем они на самом деле интересуются. К примеру, если возлюбленный является заядлым рыбаком, можно выяснить, какой лески ему не достает, и подарить ее. В данном случае лучше всего будет проконсультироваться с другом мужчины, который наверняка разбирается в данном вопросе. Так можно действительно удивить своего возлюбленного. В крайнем случае можно напрямую спросить у своего парня или мужа, что он хочет на 23 февраля. Сюрприза не выйдет, но, по крайне мере, он получит именно то, что хотел.

Главная сваха страны также прокомментировала идею секс-подарка. Некоторые женщины посещают салон красоты и покупают красивое белье, чтобы устроить своему любимому незабываемую ночь.

По словам Сябитовой, если у супругов вялая сексуальная жизнь, то такой подарок может и не сработать. В то же время, если мужчина сам просит, чтобы его женщина эффектно наряжалась, то тогда надо уже действовать по полной программе. Однако это очень деликатный вопрос, и чтобы не испортить праздник, то лучше не переводить все в плоскость секса.