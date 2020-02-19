Запрет на въезд в Россию из-за коронавируса прокомментировали в Китае. События дня. ФАН-ТВ

Борьба с коронавирусом Пекин прокомментировал решение Москвы ограничить въезд граждан Китая в Россию. Из-за коронавируса замок закроют на ключ 20 февраля. Как отметили в МИД республики, это — временные меры, и о них Россия предупреждала. В целом же, Пекин ощущает поддержку нашей страны в нелегкое для него время. Две недели назад Москва отправила в республику гуманитарную помощь. На борту самолета МЧС лекарства и около 2 млн медицинских масок — защита жителей Поднебесной от болезни. Связи между странами не прерываются. К примеру, студенты, которые поступили в российские вузы, смогут продолжить обучение дистанционно.

Дело о геноциде в Ейске Дело о геноциде в Ейске получило продолжение. Накануне Канада начала депортацию бывшего эсэсовца Гельмута Оберлендера. Во время Великой Отечественной войны он был переводчиком в зондеркоманде. В 1942 году члены этого отряда зверски расправились с воспитанниками детдома в Краснодарском крае. По версии следствия, Оберлендер может быть причастен к убийствам. На возможную депортацию 96-летний мужчина сразу же отреагировал — попросил этого не делать. Но как отметили в посольстве России в Канаде, все нацистские преступники должны быть наказаны. По словам адвоката Оберлендера, его дело передали в отдел Комиссии по иммиграции и беженцам страны. Там уже определят, обоснованы обвинения или же нет. Напомним, документы о массовом убийстве долгое время находились под грифом «совершенно секретно». 77 лет назад немецкие военные жестоко расправились с воспитанниками Ейского детского дома. По одной из версий следствия, 214 детей погибли в газовых камерах.

Дело о беспорядках в Казахстане Более 90 уголовных дел после массовых беспорядков возбудили в Казахстане. Убийство, разбои, поджоги, грабежи — все это случилось за один день в Жамбылской области. 7 февраля вблизи села Масанчи произошла драка, в которой участвовало около 70 человек. Кадры потасовки сразу же попали в сеть. Очевидцы призывали присоединиться к ней. Из ближайших сел прибыли около 300 человек. Массовые беспорядки переросли в кровавую бойню. Погибли 11 человек. Как сообщили в МВД республики, причиной происшествия стал дорожный конфликт.