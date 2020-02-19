Центробанк рассказал, сколько денег украли с банковских карт россиян в 2019 году

Москва, 19 февраля. В 2019 году мошенники украли с пластиковых карт россиян 6,5 миллиарда рублей. Об этом говорится в отчете Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Центробанка РФ.

Отмечается, что «средний чек» при воровстве денег у граждан составил 10 тысяч рублей. При этом банки возместили гражданам 15% украденных денег. Это около одного миллиарда рублей.

Как пишет газета «Известия», по итогам прошлого года лишь 69% операций, совершенных без согласия клиентов, были проведены с помощью методов социальной инженерии. Это означает, что мошенники побуждали клиента провести трансакцию или злоупотребляли доверием. Меньше всего за год у жителей страны украли денег через банкоматы или терминалы. На долю таких краж приходится 500 миллионов рублей ворованных денег. Около трех миллиардов рублей «увели» через различные интернет-ресурсы.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, как мошенники могут получить данные платежных карт. Мошенники могут получить данные платежной карты, если сфотографировать ее и отправить снимок в мессенджере.

Он отметил, что пин-коды и CVC-коды (три цифры с задней стороны карты) найти в Сети очень сложно, но номера пластиковых карт можно легко достать в теневом Интернете. Отправка фотографии карты в мессенджере сама по себе является утечкой.

Кроме того, по словам Кузнецова, чтобы получить данные банковской карты, мошенники используют методы социальной инженерии и стараются выудить информацию в разговоре. Представитель Сбербанка отметил, что узнать фамилию, имя, отчество и номер телефона потенциальной жертвы в современных реалиях довольно легко. Этой информации злоумышленникам достаточно, чтобы завязать разговор с потенциальной жертвой. Кузнецов подчеркнул, что это является большой проблемой.