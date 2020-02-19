Лавров заявил, что РФ на встрече с Турцией не выдвигала новых требований по Идлибу

Москва, 19 февраля. Российская сторона на встрече с турецкой делегацией не выдвигала новых требований по ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава ведомства рассказал, как прошли двусторонние консультации в Москве 17-18 февраля. По его словам, стороны не достигли единого мнения в отношении того, как выполнять договоренности президента РФ Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Идлибу.

«Никаких новых требований мы не выдвигали. Считаем, что нужно выполнить все то, о чем условились наши лидеры», — подчеркнул Лавров по итогам переговоров с коллегой из Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

Обстановка в Идлибской зоне деэскалации в последнее время существенно обострилась из-за агрессивного поведения террористов. Армия Сирии вынуждена была возобновить операцию против боевиков, которые увеличили боевую активность.

Россия и Турция в свое время договорились вести борьбу с терроризмом и направлять усилия на урегулирование ситуации в Идлибе. Лидеры двух стран на встрече в 2018 году в Сочи приняли решение о создании демилитаризованной зоны. Анкара взяла на себя обязательство провести разграничение боевиков и обеспечить соблюдение перемирия, но фактически стала пособничать террористам.

В ночь на 3 февраля турецкие военные без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри этого района и попали под огонь сирийских правительственных войск, открытый по террористам. В результате погибли четыре военнослужащих, еще девять получили ранения. 10 февраля ситуация повторилась — турецкая армия потеряла пятерых солдат, столько же были ранены.