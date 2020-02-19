Фармаколог Эдигер призвал обеспечить Россию лекарственным суверенитетом

Москва, 19 февраля. Россия должна разрабатывать недорогие препараты полного цикла для того, чтобы укрепить свой суверенитет в сфере лекарственного обеспечения. Об этом заявил директор по научным разработкам фармацевтической компании «Фаберлик», член экспертного совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Александр Эдигер на форуме «Национальная безопасность России», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Лекарственный суверенитет является одним из ключевых приоритетов существования России в новый тяжелый период, который имеет много признаков будущей возможной войны», — уверен Эдигер.

На текущий момент Россия является шестнадцатым по объему рынком фармацевтики и медицины в мире.

«78% лекарств, потребляемых в России, являются импортными. Но если посмотреть в единицах закупок, пропорция будет выглядеть наоборот: 70% коробок — это отечественное производство, 30% — иностранное производство. Эта ситуация стагнирующая, она не меняется последние десять лет. С ней не просто никто не борется, она чрезвычайно многих удовлетворяет. Можно ли говорить о лекарственной безопасности или лекарственном суверенитете при таких цифрах?», — задается вопросом эксперт.

России необходимы собственные лекарства, так как сейчас лекарственные субстанции производятся в основном в Индии и Китае.

«Лекарственный суверенитет — это создание и развитие внутри страны разработки препаратов полного цикла. Только тогда мы можем быть сравнительно спокойны», — подчеркнул фармаколог.

Россия должна исходить из того, что в повседневных задачах лекарственное обеспечение страны должно поддерживать трудоспособность и боеспособность человека.