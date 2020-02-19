Лондон призвал Россию прекратить отправлять гуманитарные конвои в Донбасс

Нью-Йорк, 19 февраля. Британские власти выступили против отправки Россией гуманитарных конвоев в Донбасс. Постпред Соединенного Королевства при ООН Карен Пирс призвала Москву содействовать в доставке международной гуманитарной помощи на юго-восток Украины.

«Мы призываем Россию немедленно прекратить практику отправления гуманитарных конвоев через границу и вместо этого сосредоточиться на содействии в безопасной доставки международной помощи», — сказала она во время заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Кроме того, она указала на то, что Лондон полностью поддерживает Минские соглашения и приветствует обязательства президента Украины Владимира Зеленского мирным путем положить конец конфликту в Донбассе, пишет «Царьград».

Накануне в Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что ВСУ нанесли массированный удар по населенным пунктам ЛНР, чтобы эвакуировать погибших диверсантов, которые пытались проникнуть на территорию поселка Голубовское.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ киевские власти начали так называемую антитеррористическую операцию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной подгруппы, но Киев постоянно нарушает минские договоренности.