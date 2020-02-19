США продолжают разрушать Сирию, используя грабеж нефти и санкции

Глава Минобороны Сергей Шойгу обвинил США в разграблении нефтяных богатств Сирии. Американцы удерживают нефтегазовые месторождения в восточных регионах, блокируя при этом поставки нефти и топлива, необходимые для восстановления нормальной жизни в стране, заявил он в ходе пресс-конференции в Италии. Чем обусловлена стабильность грабительской политики США в Сирии, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Беззастенчивый грабеж

Разрушение Сирии было главной целью США с самого начала интервенции, Вашингтон использует для этого военную силу и санкции.

«Идет неприкрытое, бесцеремонное разграбление богатств Сирии, которые принадлежат сирийскому народу, — объявил Шойгу. — С другой стороны, запрещается ввоз нефти в страну. Большая часть территории Сирии нуждается в тепле, горячей воде, электричестве. Для этого необходима нефть, которую запрещено туда поставлять».

Министр подчеркнул: вытеснив террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ) и захватив нефтяные месторождения, коалиция США не сделала ничего для восстановления нормальной жизни в регионе – условия жизни мирного населения в таких городах, как Ракка, остаются крайне тяжелыми, не хватает стройматериалов, лекарств, горючего.

Ракеты США за Евфратом

Пентагон между тем продолжают укреплять свои позиции за Евфратом – в январе на нефтяных месторождениях Дейр-эз-Зора были размещены реактивные системы залпового огня HIMARS, а на днях командование специальных операций США в Ираке и Сирии (SOJTFOIR) объявило о проведении учений в районе крупнейшего в Сирии нефтегазового месторождения «Аль-Омар».

. @CJTFOIR conducted a live-fire base defense exercise with just some of our capabilities, at an outpost in northeast #Syria. #Mortars and vehicle-mounted #rockets rapidly destroyed the targets. The exercise proved we can #strike anywhere and anytime. @CENTCOM @OIRSPOX pic.twitter.com/Dkb3jZIldo — Special Ops Joint Task Force-OIR (Iraq/Syria) (@SOJTFOIR) February 18, 2020

Ранее 15 февраля, сообщает Rojava Network, учения прошли в районе газового завода «Коноко».

#Deir_ez_zor: US forces has carried out an military exercises near the Conoco Gas Plant area. — Rojava Network (@RojavaNetwork) February 14, 2020

В течение нескольких минувших месяцев армия США вместе с подконтрольными «Демократическими силами Сирии» (SDF) укрепила свои позиции на восточном берегу Евфрата. За «Коноко», в районе Ас-Сувара, создан полноценный укрепрайон, который прикрывает путь к крупнейшей американской базе в Аш-Шаддади. Агентство DeirEzzor24 в начале февраля сообщило о размещении в районе «Коноко» американских танков M2 Bradley. На «Аль-Омаре» неоднократно приземлялись транспортные самолеты, доставляющие снабжение для сил США.

Оккупация вместо вывода войск

Больше года назад президент США Дональд Трамп заявил о «разгроме ИГИЛ» и начале «вывода войск» США из Сирии. Вывод войск обернулся прямой оккупацией восточной Сирии, которую США ведут под предлогом «защиты нефти» (якобы от ИГИЛ). После того как Ирак потребовал вывода войск, США начали активно переводить силы в Сирию – по данным российского Центра по примирению враждующих сторон, с начала год из Ирака в Сирию вошли 13 военных колонн с оружием и снабжением для оккупационных войск США.

A huge US military convoy seen at Semalka border crossing between Iraq and Syria. pic.twitter.com/kAFuxIiRax — Ali Özkök (@Ozkok_A) January 8, 2020

Чтобы «оставить себе нефть», США возвращаются в северную Сирию – расширяется военная база в Телль-Байдаре, новая военная база США строится в Хасаке.

The #US forces in north-east of #Syria are establishing a new military post in Geweran neighborhood, Hasakah.



Dozens of trucks brought logistical equipment & generators, service machinery were working inside the base. pic.twitter.com/11phNkFppM — NORTH PRESS AGENCY - ENGLISH (@NPA_English) February 7, 2020

США пытаются удержаться в регионе

В Пентагоне осознают, что ситуация для американских сил в восточной Сирии очень сложная, и пытаются компенсировать слабость своей стратегической позиции наращиванием сил, считает военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

«Американцам сложно, потому что действуют они в подвешенном состоянии – сейчас и тыловая зона в Ираке находится под давлением Ирана, и часть сирийцев, местных племен, уже смирилась с тем, что Асад вернется, и потому заинтересована в восстановлении контакта с Дамаском и не связывается с американцами, полагая, что те все равно уйдут. Это затрудняет американцам создание полноценной зоны контроля», — указал Рожин в комментарии для Федерального агентства новостей.

Хаос, порожденный внутренней политикой США

Американские военные сейчас занимаются только одной задачей – контролем территории. Об этом говорят заявления главнокомандующего CENTCOM Фрэнка Маккензи, который лично побывал за Евфратом в конце января.

«Я не знаю, насколько мы тут остаемся, у меня нет никаких приказов», — признавался генерал Маккензи в интервью Associated Press.

Как ранее подчеркивали в Минобороны РФ, доходы от нефтяных промыслов, захваченных за Евфратом, поступают на счета американских военных и агентов ЦРУ. «Авторы» схемы разграбления Сирии используют хаос во внутренней политике США, для того, чтобы остаться за Евфратом на неопределенный срок.

«Это говорит о том, что у США в Сирии нет долгосрочной стратегии, — отметил Рожин. — Военные выполняют приказы политического руководства, которому надо обосновать наличие войск в Сирии. Отсюда и чехарда с объяснениями: то они с ИГИЛ воюют, то пытаются противостоять Ирану, то помогают союзникам-курдам, то просто качают нефть».

В этой ситуации Пентагону остается только поддерживать свои силы в регионе, скрывая потери и любыми способами подчеркивая, что они только послушный инструмент Вашингтона. Хаос во внутренней политике США, где идет непрерывная борьба между президентом и враждебными ему группировками, влечет за собой хаос в действиях США на Ближнем Востоке.

«У них какой-то ясной стратегии в отношении Сирии нет, они подчиняются политическому курсу – а политический курс в отношении Сирии и Ирака сейчас крайне хаотичен, поскольку они пытаются тактическими мерами переломить негативную для США стратегическую тенденцию. Многое, поэтому зависит от того, что напишет Трамп в Twitter, что заявит Госдеп, что заявит Пентагон – в соответствии с этим они и действуют», — подытожил Борис Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.