Эрдоган заявил о готовности Анкары начать операцию в Идлибе

Анкара, 19 февраля. Анкара не удовлетворена переговорами с Россией по сирийскому Идлибу и готова начать там военную операцию. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Если страны, с которыми мы ведем переговоры, не сделают в Идлибе, что нужно, то мы сами сделаем это. Пока мы не получили результата переговоров, который бы нас удовлетворял», — констатировал он.

По его словам, Турция полностью готова к проведению собственной операции в Идлибе, и ее реализация — это лишь «вопрос времени».

«Можем начать ее в любую минуту, это жизненно важная для нас операция», — заверил Эрдоган.

Он добавил, что уже обсудил возможные действия Анкары в Сирии в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

«Идлиб мы не оставим режиму, он пока не понимает нашу решимость. Мы решительно настроены превратить Идлиб в безопасное место и для мирных жителей, и для Турции, чего бы это ни стоило», — резюмировал турецкий лидер.

Напомним, большая часть Идлибской зоны деэскалации продолжает оставаться захваченной террористами запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1. Обстановка в ней вновь обострилась в январе 2020 года, когда боевики приступили к атаке жилых кварталов и социальных объектов.

Между Россией и Турцией существуют договоренности, направленные на борьбу с терроризмом и урегулирование обстановки в Идлибе. В сентябре 2018 года в Сочи Москва и Анкара приняли решение о создании в провинции демилитаризованной зоны. Турция, в свою очередь, обязалась провести разграничение боевиков из разных бандформирований и обеспечить соблюдение перемирия, но фактически проигнорировала это.

Кроме того, Анкра начала пособничать боевикам и поощрять их действия, оказывая им военную и информационную поддержку. Радикальных исламистов Турция пытается выдать за некую «умеренную оппозицию», считая, что все эти протурецкие джихадисты и должны продолжать иметь контроль над северо-западом Сирии.

В начале февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на неисполненные обязательства Анкары и призвал турецкую сторону строго следовать сочинским соглашениям.

1 Организация запрещена на территории РФ.