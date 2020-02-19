США лишат Украину моральных терзаний из-за войны в Донбассе, заявил советник главы ЛНР

Американские проекты по «развитию демократических ценностей» — разрыв единого ментального пространства славянского мира. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил официальный представитель Луганской Народной Республики в рабочей группе на минских переговорах, советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Прививка «демократических ценностей»

Соединенные Штаты собираются потратить 38 миллионов долларов на «развитие демократических ценностей» у украинских детей и молодежи.

Деньги Агентства США по международному развитию пойдут на «укрепление национального самосознания» украинцев, в том числе в форме различных грантов для обучения нового поколения «молодежных лидеров». Сообщается, что новые «украинские ценности» уже шесть лет находятся под угрозой из-за «российской пропаганды».

«Bажно привлекать подростков 10-14 лет, так как именно в этот период начинают формироваться жизненные установки и поведенческие модели», — говорится в описании американской программы, с которым ознакомился RT.

Кроме того, в документе программы США подчеркивается, что во время Майдана народ Украины призывал к европейскому будущему, которое якобы предполагает независимость, демократию и разрыв с советским прошлым. Закрепить эту концепцию может молодое поколение, заявляют в агентстве.

Колониальная зависимость

Как отметил Родион Мирошник, США, не стесняясь, вмешиваются во внутренние дела Украины, так как давно не считают ее суверенной и независимой. А нынешние вложения в «промывку мозгов» уже детей призваны на уровне подсознания закрепить колониальную зависимость Украины от США.

«Детям в юном возрасте внушается американоцентричная система мира, где четко понятно, кто в мире хозяин, только облачается это в слова о демократии и национальном самоопределении, которое в Госдепе США для будущих поколений украинцев уже определили. Американцам не хочется «перековывать» сознание сформировавшихся людей со своим взглядом на вещи и рациональным мышлением. Они стремятся оболванивать ребенка, чье сознание еще не сформировано, внедряя оруэловскую картину мира: война — это мир, внешнее управление — это демократия, разграбление страны — это процветание!» — заявил луганский политик.

При этом, как заметил собеседник ФАН, самое большое преступление в этом процессе — это отсутствие какой-либо защиты своего интеллектуального пространства теми, кто захватил власть в Киеве, но с радостью отдает ее заграничным хозяевам. Такие проекты — это разрыв единого ментального пространства славянского мира, это разрыв и украинского пространства, уверен Родион Мирошник.

«С каждой такой «промывкой» уже дети подконтрольной США Украины и ЛНР и ДНР будут становиться все дальше. И моральных терзаний будет все меньше, если их нужно будет бросить в котел войны», — заключил Мирошник.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.