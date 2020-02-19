Песков не исключил, что Россия оспорит решение Гааги по делу ЮКОСа

Москва, 19 февраля. Министерство юстиции РФ изучает возможность оспаривания решения гаагского суда, оштрафовавшего Москву на 50 млрд долларов по делу ЮКОСа. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока что Минюст изучает обстоятельства этого дела, изучает тактику защиты, тактику оспаривания этого решения. Поэтому пока стадия анализа», — цитирует официального представителя Кремля корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, что накануне Апелляционный суд Гааги удовлетворил иск бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС и обязал Россию выплатить им 50 млрд долларов. Таким образом Апелляционный суд отменил решение Окружного суда Гааги, который снял с РФ обязательства перед бывшими акционерами.

Речь идет о так называемом «деле ЮКОСа», которое началось еще в 2003 году. Итогом расследования стал штраф ЮКОСа на 300 млрд рублей за уклонение от налогов, что привело к банкротству и ликвидации компании.

По словам сенатора Андрея Клишаса, решение Апелляционного суда Гааги противоречит российскому законодательству, поэтому не может быть исполнено. Глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, который защищал интересы РФ в суде, также подтвердил подачу апелляции. По его словам, заявители не были добропорядочными инвесторами. Кроме того, решение суда Гааги противоречит решению Европейского суда по правам человека, который ранее признал претензии акционеров ЮКОСа необоснованными.