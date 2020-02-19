Госдума приняла во втором чтении закон о введении маткапитала на первого ребенка

Москва, 19 февраля. Госдума приняла во втором чтении проект о расширении сферы применения материнского капитала. Автором инициативы выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, речь идет о предоставлении россиянам возможности направлять соответствующие средства на строительство или реконструкцию дома на садовом участке. Ко второму чтению в проект были внесены поправки, направленные на реализацию инициатив президента России Владимира Путина, озвученных в послании Федеральному собранию.

Так, в случае принятия такого закона, программа маткапитала будет продлена до 31 декабря 2026 года, а финансовую помощь от государства смогут получать семьи, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Выплата составит 466 тысяч 617 рублей.

Если в течение последующих лет в срок действия программы в семье появятся еще дети, сумма капитала увеличится на 150 тысяч рублей — до 616 тысяч 617 рублей. Такие же средства будут выделены и тем, кто впервые стал родителем до начала текущего года — при рождении или усыновлении второго и последующих детей после 1 января.

«Это одна из важнейших инициатив в рамках реализации послания президента РФ. Главой государства поставлена задача, чтобы эти изменения имели обратную силу и коснулись семей, в которых дети родились с 1 января 2020 года. Нам необходимо, не откладывая, обеспечить законодательное решение этого вопроса», — сказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей о действенности предлагаемых мер рассказал депутат Михаил Щапов.

«Эффективность подобных мер пока оценивать сложно. Однако отмечу, что это, пожалуй, самые необходимые меры поддержки семей. При этом важно также, чтобы помимо них еще росла и экономика, а у людей появлялась уверенность в завтрашнем дне, и они понимали, что будут обеспечены работой на длительное время», — заявил Щапов.

Это все работает в комплексе, отметил парламентарий.

«Стимулирование маткапиталом, конечно, влияет на рождаемость, но и забывать про предсказуемость и рост экономики для населения и страны в целом не стоит», — указал он.

Член комитета по бюджету и налогам также ответил на вопрос журналиста о том, насколько наш бюджет готов к новым выплатам в связи с расширением программы.

«Здесь нет чрезмерной нагрузки на бюджет. В нем есть достаточные средства, чтобы направить на эти нужды. Напомню, что в прошлом году порядка одного трлн. рублей так и не было израсходовано на социальные объекты. Поэтому резервы есть, но нужно, чтобы они были потрачены эффективно. В целом механизм выделения средств отработан и проблем мы не видим», — уверен Щапов.

По его словам, необходимо предпринять все меры, чтобы подобные программы работали на благо населения и после 2026 года.