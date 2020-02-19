Песков заявил, что разговор Путина и Эрдогана может быть согласован за часы

Москва, 19 февраля. Российская сторона намерена и далее вести контакты с турецкими коллегами по ситуации в Идлибе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей. По словам чиновника, разговор глав России и Турции может быть согласован за часы.

Песков сообщил, что Россия намерена продолжать использовать рабочие контакты с Турцией, чтобы не позволить ситуации в Идлибе и далее нагнетаться.

«Мы были удовлетворены теми договоренностями, которые были достигнуты более года назад в Сочи, и это было взаимное удовлетворение, и мы абсолютно перестали быть удовлетворенными после того, как с территории Идлиба начались наступательные действия боевиков и террористических группировок в отношении сирийских вооруженных сил и российских военных объектов, — заявил пресс-секретарь российского лидера. — На этом наше удовлетворение завершилось».

По словам представителя Кремля, пока конкретных планов по телефонным разговорам президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана нет.

«Президенты в контакте, поэтому разговор может быть согласован буквально за часы», — добавил российский чиновник.

Ранее турецкий лидер заявил, что Анкара пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с Россией по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в регионе.

Первый этап переговоров состоялся на минувшей неделе в Анкаре на фоне эскалации напряженности на северо-западе Сирии. Второй этап переговоров прошел в Москве в понедельник и вторник.