Токио, 19 февраля. Стали известны личности россиян, госпитализированных с лайнера Diamond Princess в Японии. Данные сообщил источник Федерального агентства новостей.

«Это Наталья З., 1952 года рождения и Валерий З.,1949 года рождения. Супруги из Иркутска», — уточнил собеседник ФАН.

Коронавирус был обнаружен именно у Валерия, но его супруга тоже находится в больнице из-за риска заражения.

«Наталью госпитализировали на следующий день после мужа, так как она может быть носителем», — добавил он.

Накануне МИД РФ уточнял, что заболевший мужчина находится в больнице префектуры Аити, а его супруга — в больнице префектуры Канагава. В ведомстве добавили, что мужчина чувствует себя нормально.

Всего коронавирус был выявлен у 454 человек, находившихся на борту круизного лайнера Diamond Princess. Вспышка опасной инфекции произошла в китайской провинции Хубэй. По последним данным, жертвами COVID-19 стали 1772 человека. По мнению ученых, источником распространения могли стать летучие мыши, которых в Китае употребляют в пищу в виде разных блюд.