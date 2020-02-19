Кремль адресовал правительству вопрос о запрете на въезд в РФ гражданам КНР

Санкт-Петербург, 19 февраля. Принимаются все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса по России. Об этом заявил журналистам в среду на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Это не вопрос Кремля, это вопрос правительства. Вы знаете, правительственная комиссия работает, там принимаются решения. Этот вопрос давайте адресовать туда», — сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос, не кажется ли Кремлю избыточным запрет на въезд граждан Китая в РФ.

Песков также подчеркнул, что Москва принимает все необходимые меры по борьбе со смертельным коронавирусом.

Оформление приглашений для граждан КНР на въезд в Россию временно приостановлено со среды, 19 февраля. С 20 февраля начинает действовать временный запрет на въезд китайских путешественников в РФ в целях туризма, бизнес и обучения.

Напомним, первые случаи коронавируса были зафиксированы 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Пекин сразу же уведомил о ситуации Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Жертвами инфекции стали уже более двух тысяч человек, а число заразившихся увеличилось до 75 тысяч. В Китае отмечают, что эпидемиологическая ситуация в стране должна нормализоваться в середине или конце весны, передает «Царьград».

Сообщалось, что китайские власти могут ввести смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса, пишет Infox.ru.