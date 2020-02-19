Песков заявил, что поправки к конституции не отменят исполнение законов

Москва, 19 февраля. Поправки к Конституции РФ не отменят исполнение законов, а дополнят их. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Одно другое не отменяет, а дополняет, в любом случае», — сказал он, отвечая на вопрос, что улучшит жизнь россиян — количество поправок к конституции или исполнение федеральных законов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин предложил внести ряд поправок к конституции во время выступления перед Федеральным собранием 15 января. После этого была сформирована рабочая группа, которая занялась подготовкой предложений по поправкам. В нее вошли более 70 политиков и общественных деятелей.

13 февраля состоялась встреча Владимира Путина с рабочей группой. На тот момент поступило уже более 500 предложений по поправкам, передает «Царьград». Глава государства отметил, что далеко не все из них в итоге попадут в Конституцию РФ.

Как пишет НСН, срок подачи поправок продлили до 2 марта. Предполагается, что второе чтение проекта об изменении конституции пройдет в Госдуме 10 марта.

Ранее Владимир Путин поручил начать подготовку к голосованию россиян по поправкам к конституции. Голосование может пройти 22 апреля.