Кремль отреагировал на санкции США против «Роснефти»

Москва, 19 февраля. Москва осуждает санкции США против «дочки» российской компании «Роснефть» и считает их незаконными с точки зрения международного права, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Эти санкции не могут повлиять на отношения России с Венесуэлой. Напротив, они развиваются и будут развиваться и далее», — добавил представитель Кремля.

Песков также напомнил, что «Роснефть» уже заявила, что будет защищать свои интересы в судебном порядке.

«Все меры предпринимаются», — подчеркнул Песков.

Как сообщалось ранее, Вашингтон ввел санкции против трейдинговой «дочки» компании Rosneft Trading SA. Причиной стала деятельность этой компании в Венесуэле. После этого в «Роснефти» заявили, что реализует проекты в этой латиноамериканской стране в строгом соответствии с нормами международного и национального законодательства.

В заявлении на официальном сайте компании подчеркивалось, что деятельность «Роснефти» в Венесуэле исключительно коммерческая, направлена на возврат сделанных инвестиций, не преследует никакие политические цели.

Напомним, государственная нефтегазовая копания Венесуэлы PDVSA сократила задолженность перед «Роснефтью» до 2,3 миллиарда долларов в 2018 году. Общая сумма задолженности снизилась в два раза. При том, что в конце 2017 года общая сумма обязательств PDVSA перед российской стороной оценивалась в 4,3 миллиарда долларов.

В конце 2017 года власти Венесуэлы выдали «Роснефти» разрешение на разработку месторождений Патао и Мехильонес в течение 30 лет. На базе месторождений планировалось создать совместное с PDVSA предприятие в рамках реализации проекта. Кроме того, компании совместно реализуют еще пять проектов по разведке и добыче нефти в Венесуэле.

Все это вызывало неудовольствие со стороны США. В частности, госсекретарь США уже обвинял «Роснефть» в покупке нефти у венесуэльской государственной компании PDVSA. По его словам, такими закупками «Роснефть» якобы бросает вызов американским санкциям против Каракаса.