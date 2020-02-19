Депутаты Госдумы предложили снизить земельный налог для художников

Москва, 19 февраля. Депутаты Госдумы предложили снизить налог на землю для художников и ряда других творческих деятелей, которые держат мастерские и ателье. Соответствующую поправку в Налоговый кодекс в настоящее время готовит группа депутатов во главе с Сергеем Катасоновым.

Речь идет о налоговом вычете, который уменьшает земельный налог на кадастровую стоимость 600 квадратных метров. Если площадь земельного участка не превышает 6 соток, то земельный налог не будет взиматься совсем, а если больше, то будет взиматься за размер оставшейся площади. Отметим, что льгота не действует на участки, чья кадастровая стоимость превышает 100 млн рублей, пишет «Парламентская газета».

Отметим, что на сегодняшний день подобной преференцией обладают ветераны Великой Отечественной войны, ликвидаторы техногенных катастроф, инвалиды, герои России, пенсионеры, многодетные семьи и некоторые другие категории граждане.

Инициаторы законопроекта также планируют пополнить список льготников военными, прослужившими не менее 20 лет, членами семей военных, которые потеряли кормильца, а также родителям и супругами военнослужащих и госслужащих, погибших при исполнении.

Ранее сообщалось, что владельцев исторических усадеб в России частично освободят от налогов. Поручение Минкультуры о подготовке соответствующего законопроекта закреплено в плане законотворческой деятельности правительства России на 2020 год. Ожидается, что размер имущественного налогового вычета будет увеличен с двух до четырех миллионов рублей.