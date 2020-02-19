Москва, 19 февраля. Предложение о наделении президента РФ полномочиями по руководству правительством обсуждается, но пока никакой четкой позиции по этому вопросу нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты уточнили, что среди предложений по поправкам в конституцию есть включение в основной документ положения о руководстве правительства президентом. Представители средств массовой информации поинтересовались, чем будет заниматься председатель кабинета министров в этом случае. Песков рассказал о задачах премьера при новых поправках в конституции.

«Во-первых, это одно из предложений, которые сейчас обсуждаются. Но, опять же, мы пока не констатируем никакой позиции. Давайте все-таки дождемся решения рабочей группы. Премьер-министр ежедневное, оперативное руководство осуществляет — в этом разница. Детали все будут уточняться, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Путин обсудит поправки к конституции с лидерами российских фракций. Также пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, когда прояснится процедура голосования по поправкам к конституции.

Напомним, президент РФ Владимир Путин предложил внести ряд поправок к конституции в ходе обращения к Федеральному собранию 15 января. Глава государства поручил провести голосование граждан по всему пакету предлагаемых изменений. Для подготовки поправок была сформирована рабочая группа. В нее вошли более 70 политиков, общественных деятелей и других экспертов.

13 февраля Владимир Путин провел встречу с членами рабочей группы. Комментируя предлагаемые поправки, президент отметил, что они слишком сложно сформулированы, поэтому даже ему, человеку с юридическим образованием, иногда нелегко понять, о чем идет речь.