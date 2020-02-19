Как россияне предлагают свои поправки к конституции? Читай и запоминай! 

Граждане из самых разных уголков России предлагают свои поправки к конституции. Соответствующие инициативы они озвучивают как на встречах с членами рабочей группы в регионах, так и в письмах Общественной палате (ОП) РФ, которая затем передает их на рассмотрение экспертам.

К настоящему времени от россиян поступило уже свыше 500 предложений. Мы отобрали пять из них, которые, на наш взгляд, являются наиболее интересными и актуальными.

1. Роль культуры

Жительница подмосковной Лобни считает, что при работе над поправками в Конституцию РФ необходимо учесть роль культуры в становлении духовно-нравственного облика гражданина.

«Культура — это духовно-нравственный базис нашего общества, и она во многом определяет развитие страны в целом», — написала она.

Напомним, что закрепить в Конституции РФ статус культуры ранее предложил директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский вместе с худруком московского театра Et Cetera, председателем Союза театральных деятелей Александром Калягиным и пианистом Денисом Мацуевым.

«Культура является нашим национальным преимуществом на мировой арене. В конституции должно быть закреплено не только право каждого заниматься культурой и иметь к ней свободный доступ, но и право самой культуры на защиту со стороны государства», — сказал Пиотровский на одном из заседаний рабочей группы.

2. Защитить животных

По мнению жителя деревни Кудрово Ленинградской области, в конституции необходимо закрепить норму о том, что государство выступает гарантом защиты всех живущих на его территории. В частности, в основном законе должна появиться строка о защите животных от жестокого обращения, а также об обеспечении экологической безопасности.

Факт того, что паралимпиец Сергей Бурлаков на встрече рабочей группы с президентом РФ Владимиром Путиным озвучил аналогичную инициативу, свидетельствует об абсолютном совпадении запросов общества и экспертов на конституционные изменения.

«Сегодня важно, как никогда, чтобы мы, взрослые, воспитывали у своих детей уважение к живому миру. Чтобы не повторялось таких вещей, как хабаровские девочки-живодерки», — сказал Бурлаков.

3. Ответственность чиновников

Житель Череповца в свою очередь предложил закрепить в Конституции РФ обязанность каждого депутата, губернатора и госслужащего отчитываться перед народом. По его мнению, основным критерием отбора кандидатов в депутаты необходимо сделать их рейтинг за предыдущий период работы в выборном органе.

«Эта мера в максимальной степени способствует развитию демократического гражданского общества и дает страховку от узурпации власти кем бы то ни было в будущем, то есть — стабильность в развитии и процветании России», — написал он.

Ужесточить требования к госслужащим ранее предложил и сам президент: по его мнению, чиновники высшего класса не должны иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. Помимо этого, рабочая группа по поправкам в конституцию предлагает установить запрет председателю правительства, его заместителям и федеральным министрам иметь счета в зарубежных банках.

4. Право президента

Особенно любопытным является предложение одного из москвичей: он призвал не ограничивать право занимать пост президента двумя сроками.

«Если человек оправдывает доверие, его будут избирать. В противном случае — его место займет другой. Наше преимущество в том, что у нас такой президент. Надо воспользоваться этим преимуществом ради будущего», — считает он.

Однако в целях обеспечения сменяемости власти как необходимого компонента любого демократического государства ранее президент сам предложил ввести в конституцию ограничения для лиц, занимающих пост главы государства. Как бы ни было лестно Путину от подобных инициатив граждан, для него важнее сохранить сбалансированную систему государственной власти.

5. Экономическая система

Житель Сальска Ростовской области внес предложение о том, что в основном законе необходимо четко прописать экономическую систему России. По его мнению, это позволит нарастить темпы экономического развития страны.

В своем письме житель Сальска отметил, что фундаментом экономической системы России должно стать традиционное крупное коллективное производство.

Напомним, что окончательное решение о внесении поправок в конституцию примут граждане РФ на Общероссийском голосовании. Для того, чтобы каждый смог принять участие в главном событии страны 2020 года и выполнить свой гражданский долг, голосование будет проведено в рабочий день, который специально объявят выходным.