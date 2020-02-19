Волкер обвинил Саакашвили в развязывании войны в Южной Осетии

Вашингтон, 19 февраля. Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер обвинил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в развязывании войны в Южной Осетии в 2008 году.

Американский дипломат заявил, что президент России Владимир Путин отреагировал на жесткую риторику Саакашвили в адрес Москвы. По мнению Волкера, действия бывшего грузинского лидера послужили причиной начала вооруженного конфликта в Южной Осетии.

«Нынешнее правительство Грузии выбрало другую риторику в общении с Россией. Но это не значит, что в Тбилиси сдали оккупированные территории или забыли о российской агрессии», — сказал Волкер в интервью «Европейской правде».

Волкер также дал оценку политике Саакашвили на посту главы государства. По его мнению экс-президент Грузии провел немало реформ и эффективно выстраивал отношения с Соединенными Штатами и западными государствами.

Грузинские военные обстреляли Южную Осетию в ночь на 8 августа 2008 года. Российская сторона, защищая жителей Южной Осетии, большинство из которых к тому времени приняло гражданство РФ, ввела войска в республику. После пяти дней боевых действий российские военные вытеснили грузинские войска из региона. В российском министерстве иностранных дел подчеркнули, что прекращение агрессии Грузии было главной целью военной операции России.