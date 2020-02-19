Песков рассказал о возможном будущем Суркова после отставки

Москва, 19 февраля. Владислава Суркова, уволенного с должности помощника президента РФ, могут в будущем задействовать на разных направлениях, не только на украинском, однако пока точных данных о том, где он будет работать, нет. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Не берусь прогнозировать. Он может быть задействован в самых разных направлениях, не только по Украине. Никаких данных, где работать будет, пока нет», — сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что Сурков был освобожден от должности по собственному желанию. Кроме того, по словам пресс-секретаря главы государства, Сурков встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Никаких сомнений, что многолетний опыт — без преувеличений, талант — Суркова найдет себе применение», — подытожил Песков.

Об отставке бывшего помощника президента стало известно 18 февраля — соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля. Сурков занял пост помощника главы государства в сентябре 2013 года. На этой должности он, в частности, занимался вопросами, связанными с урегулированием кризиса на Украине, а также на экспертном уровне участвовал в работе «нормандского формата» (Россия, Украина, ФРГ, Франция). Как предположил в беседе с «Царьградом» политолог Иосиф Дискин, теперь этим направлением может заняться замруководителя администрации президента Дмитрий Козак.