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Путин посетит Петербург в годовщину смерти Собчака

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Путин посетит Петербург в годовщину смерти Собчака

Санкт-Петербург, 19 февраля. Президент РФ Владимир прибыл в Петербург, где ему предстоит насыщенная программа, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

«Будет мемориальная встреча, посвященная годовщине смерти Анатолия Собчака. Президент примет участие в церемония возложения цветов к памятнику первого мэра Петербурга. Вечером пройдет концерт памяти, президент прибудет в академическую филармонию имени Шостаковича», — рассказал представитель Кремля. 

Помимо этого, в рабочем графике Путина запланированы рабочие встречи в Константиновском дворце. В частности, президент переговорит с главой Сбербанка Германом Грефом. 

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