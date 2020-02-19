Путин посетит Петербург в годовщину смерти Собчака

Санкт-Петербург, 19 февраля. Президент РФ Владимир прибыл в Петербург, где ему предстоит насыщенная программа, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Будет мемориальная встреча, посвященная годовщине смерти Анатолия Собчака. Президент примет участие в церемония возложения цветов к памятнику первого мэра Петербурга. Вечером пройдет концерт памяти, президент прибудет в академическую филармонию имени Шостаковича», — рассказал представитель Кремля.

Помимо этого, в рабочем графике Путина запланированы рабочие встречи в Константиновском дворце. В частности, президент переговорит с главой Сбербанка Германом Грефом.