Киев, 19 февраля. Строительством баз в Мариуполе и Северодонецке Украина сделает невозможным расследование работы тайных тюрем в этих городах. Таким мнением поделился бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

Ранее Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что власти страны собираются возвести в Северодонецке и Мариуполе две базы по стандартам Североатлантического альянса.

По словам Прозорова, необходимо признать, что мариупольский аэропорт прекрасно подходит для размещения военной базы, поскольку это большая территория и готовые взлетно-посадочные полосы (ВПП).

«И, конечно, создание баз — отличный повод на долгие годы закрыть доступ на территорию, где массово совершались военные преступления против гражданского населения, против человечности», — передает РИА Новости слова бывшего офицера СБУ.

Он обратил внимание на то, что после возведения баз проводить какие бы то ни было расследования деятельности секретных тюрем там станет невозможно. Кроме того, Прозоров не исключил, что в Северодонецке для строительства военной базы будет выбрана территория, «на которой могла быть расположена аналогичная «библиотека» (секретная тюрьма. — Прим. ФАН).

Напомним, в июле прошлого года СМИ опубликовали документ СБУ о секретной тюрьме батальона «Азов» в воздушной гавани Мариуполя.