Песков напомнил, что в конституцию включат только часть предложений по поправкам

Санкт-Петербург, 19 февраля. В Конституцию России будет включена только часть предложений по поправкам. Об этом заявил журналистам в среду на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Такое количество поправок размывало бы, но пока речь идет о предложениях», — сказал Песков, отвечая на комментарий журналистов о том, что процесс поправок в конституцию из-за их большого количества как будто размывает основной закон.

Пресс-секретарь также напомнил о словах российского лидера Владимира Путина о том, что только часть предложений будет включена как поправки в конституцию, а часть — в виде других актов.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин в предыдущем месяце внес в Госдуму законодательный проект о поправке в конституцию, парламентарии поддержали его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей комиссии заявляли, что предложения о внесении изменений в основной закон, с которыми глава РФ выступил во время послания Федеральному собранию, были ясно сформулированы.