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Националист Билецкий обвинил Зеленского и Генштаб ВСУ в «импотентной политике»

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Националист Билецкий обвинил Зеленского и Генштаб ВСУ в «импотентной политике»

Киев, 19 февраля. Основатель националистского подразделения «Азов», лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий заявил, что в результате обострения ситуации в Донбассе украинская сторона потеряла две передовые позиции.

При этом он обвинил президента Украины Владимира Зеленского и Генштаб ВСУ в «импотентной политике». По мнению националиста, украинская армия должна была действовать решительнее.

«Нельзя, когда тебе плюнули в лицо, просто утереться и сделать вид, что ничего не было. Должен быть дан ответ, это единственная адекватная стратегия выживания. В ином случае ты получишь то, что тебя в лицо ударят, а потом еще будут бить ногами», — отметил он, выступая в эфире телеканала «Наш».

Напомним, что накануне в Донбассе произошло обострение ситуации. Украинские СМИ сообщили, что армия Луганской Народной Республики якобы перешла в наступление. Однако в самом ЛНР выдвигают прямо противоположную версию событий. Как сообщили в Народной милиции ЛНР, все началось с попытки группы украинских диверсантов проникнуть на территорию республики. Добраться до места силовикам не удалось, поскольку они забрели на минное поле и подорвались. ВСУ устроили обстрел из артиллерийских орудий, чтобы эвакуировать погибших и раненых бойцов.

После этого Зеленский обвинил ЛНР в провокации и созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности, на котором была принята стратегия национальной безопасности. Как пояснил глава СНБО Алексей Данилов, стратегия предполагает завершение войны только при условии возврата потерянных территорий.

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