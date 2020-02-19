Большунов прокомментировал свое столкновение с Крюгером во время спринта

Осло, 19 февраля. Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свое столкновение с представителем Норвегии Сименом Хегстадом Крюгером в ходе спринта на этапе многодневной гонки «Ски Тур».

Накануне Большунов столкнулся на трассе с Крюгером, который рухнул ему под ноги. Из-за столкновения россиянин потерял время и не сумел попасть в финальный забег.

По словам Большунова, норвежские лыжники ведут «нечестную игру». Он назвал произошедшее «несправедливым».

«Если они хотят так побеждать — хорошо, но это выглядит несправедливо. Считаю, что на трассе было достаточно места. У него не было никаких причин падать мне на лыжи. Даже и не вспомню, когда в последний раз был так зол», — заявил спортсмен в интервью изданию NRK.

Большунов также указал, что другие гонки были отличными и честными.

Следующий этап «Ски Тура» состоится в Норвегии в четверг, 20 февраля.

Большунов на момент проведения гонки являлся лидером общего зачета Кубка мира. В его активе 1760 очков. Однако из-за досадного падения россиянин не квалифицировался в финал и остался в итоговой классификации на восьмой строчке.