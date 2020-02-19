Заворотнюк и Чернышев получили награду за «настоящее испытание»

Москва, 19 февраля. Звезды Первого канала Александр и Екатерина Стриженовы отказались от награды, полученной на премии «Пара года», в пользу актрисы Анастасии Заворотнюк и ее мужа — фигуриста Петра Чернышева.

Церемония награждения, организованная журналом Moda topical, в 12-й раз прошла в Москве. Заворотнюк и Чернышев впервые за последние годы не принимали участия в церемонии.

Супруги Стриженовы получили награду в номинации «Самая крепкая пара». Поднявшись на сцену, Александр Стриженов сообщил, что они с женой неоднократно получали премию из рук Заворотнюк и Чернышева. В этом году ведущими церемонии стали певец Стас Костюшкин и его жена Юлия, пишет Infox.ru.

«Если мы верим в чудеса, то давайте пошлем свою любовь и свою поддержку именно этой паре», — заявил Стриженов.

На следующий день после церемонии Екатерина Стриженова объявила, что они с мужем отказались от награды.

«Есть пара, для которой этот год стал настоящим испытанием, поэтому свою статуэтку мы передали Насте Заворотнюк и Петру Чернышову», — приводит слова телеведущей KP.RU.

Напомним, сообщения о тяжелой болезни звезды сериала «Моя прекрасная няня» появились в конце прошлого лета. СМИ писали, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака мозга. Официально родные актрисы так и не подтвердили эти сообщения. При этом близкие Заворотнюк отмечают, что она действительна борется с каким-то серьезным недугом.