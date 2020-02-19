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Фанаты приняли новую прическу Чеховой за парик

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Фанаты приняли новую прическу Чеховой за парик

Москва, 19 февраля. Известная телеведущая Анфиса Чехова решилась на перемены — знаменитость кардинально сменила имидж, избавившись от длины волос. Фанаты осыпали актрису комплиментами.

«Я считаю, что каждая женщина должна сделать это хотя бы раз в жизни!» — объявила Чехова в Instagram.

Телеведущая в свои 42 года выбрала короткий вариант стрижки с челкой и попросила стилиста покрасить волосы в более светлый оттенок. С новой прической Чехова появилась на премьере шоу «Модель XL».

Фанатам, судя по многочисленным комментариям, пришлось по душе преображение знаменитости. Они подчеркнули, как Чехова «похорошела и посвежела» с новой длиной волос и челкой.

«Восхитительно!» — отреагировала ekaterina_gedz.

«Цвет просто шикарный! Это самое-самое лучшее, что я видела! Бомбезно, шикарно, супер!» — вторила ей valentinafunikova.

«Очень круто, Анфиса! Вам очень хорошо, сразу помолодели на 20 лет», — написала lady_off_red8.

Фанаты приняли новую прическу Чеховой за парик

Некоторые подписчики, однако, решили, что Чехова, сменив имидж, «потеряла изюминку». Они заметили, что звезды теперь «все на одно лицо».

«Все очень красивые, но индивидуальность пропала», — констатировала insta_lol59.

 Одна из интернет-пользователей и вовсе приняла новую прическу Чеховой за парик.

«Очень похоже на парик!!!» — высказалась 5831.mari.

Ранее стало известно, что актриса Татьяна Догилева кардинально изменилась для съемок в сериале Антона Маслова «Вампиры средней полосы». Артистка на какое-то время пропала из виду поклонников из-за череды печальных событий в ее семье, а затем появилась на экране с новым цветом волос и лишним весом.

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Источник: Instagram Анфисы Чеховой
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