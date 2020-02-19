Фанаты приняли новую прическу Чеховой за парик

Москва, 19 февраля. Известная телеведущая Анфиса Чехова решилась на перемены — знаменитость кардинально сменила имидж, избавившись от длины волос. Фанаты осыпали актрису комплиментами.

«Я считаю, что каждая женщина должна сделать это хотя бы раз в жизни!» — объявила Чехова в Instagram.

Телеведущая в свои 42 года выбрала короткий вариант стрижки с челкой и попросила стилиста покрасить волосы в более светлый оттенок. С новой прической Чехова появилась на премьере шоу «Модель XL».

Фанатам, судя по многочисленным комментариям, пришлось по душе преображение знаменитости. Они подчеркнули, как Чехова «похорошела и посвежела» с новой длиной волос и челкой.

«Восхитительно!» — отреагировала ekaterina_gedz.

«Цвет просто шикарный! Это самое-самое лучшее, что я видела! Бомбезно, шикарно, супер!» — вторила ей valentinafunikova.

«Очень круто, Анфиса! Вам очень хорошо, сразу помолодели на 20 лет», — написала lady_off_red8.

Некоторые подписчики, однако, решили, что Чехова, сменив имидж, «потеряла изюминку». Они заметили, что звезды теперь «все на одно лицо».

«Все очень красивые, но индивидуальность пропала», — констатировала insta_lol59.

Одна из интернет-пользователей и вовсе приняла новую прическу Чеховой за парик.

«Очень похоже на парик!!!» — высказалась 5831.mari.

Ранее стало известно, что актриса Татьяна Догилева кардинально изменилась для съемок в сериале Антона Маслова «Вампиры средней полосы». Артистка на какое-то время пропала из виду поклонников из-за череды печальных событий в ее семье, а затем появилась на экране с новым цветом волос и лишним весом.