Сирия, 19 февраля. Террорист «Исламского государства»1 расстрелял гражданских в иракской провинции Киркук. Провокации курдских боевиков на севере Ракки в зоне операции «Источник мира». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли ответный огонь по позициям «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» в Хаме.

Армия Турции и союзные силы: ведут огонь по укреплениям «Демократических сил Сирии» на севере Ракки, обменялись ударами из артиллерии на севере Ракки, потеряли четырех бойцов.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): совершило нападение на севере Ирака в провинции Киркук.

«Демократические силы Сирии» (SDF): на севере Хасаки в результате вылазки под Тель-Тамром убили четырех бойцов «Сирийской национальной армии».

Провинция Ракка

Периодические боестолкновения и обмен артиллерийскими ударами между отрядами протурецкой «Сирийской национальной армии» и боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF) отмечались на севере Ракки у города Айн-Исса. По данным ресурса Rojava Network, сообщений о потерях в рядах SDF пока не поступало.

На протяжении недели в зоне операции турецкой армии «Источник мира» отмечались отдельные столкновения в окрестностях Айн-Иссы и Тель-Абъяда. Курдские боевики не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию в регионе и вернуть себе позиции на севере провинции. Напомним, Айн-Исса и Тель-Абъяд были заняты подконтрольными Анкаре группировками в середине октября 2019 года в ходе операции турецкой армии «Источник мира», целью которой было обеспечение безопасности на северо-востоке Сирии и борьба с курдскими бандформированиями и остатками «Исламского государства».

Провинция Хама

Военные источники медиаресурса Step News передают, что на юге Идлиба наблюдается снижение числа столкновений между подразделениями правительственной армии и «оппозиционными группировками», однако поступают сообщения о пребывающих подкреплениях сил Башара Асада к позициям у города Джиср-аш-Шугур и на запад провинции. В настоящее время сирийская армия готовится к военному наступлению на фронте в Хаме.

В приграничной с Идлибом зоне на северо-западе провинции отряды «Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир» обстреляли позиции сирийской армии у деревень Аль-Хувейз и Аль-Хуррия, как сообщил медиаресурс Halab Today. Военнослужащие открыли ответный огонь.

Провинция Хасака

В окрестностях поселка Умм-аль-Каф протурецкие боевики открыли огонь из артиллерии по укреплениям «Демократических сил», как передает источник в сети Twitter (Not Woofers).

Курдский новостной портал ANF News передал, что в результате боев в предместьях поселения Тель-Тамр были ликвидированы четыре боевика «Сирийской национальной армии». Согласно заявлению пресс-службы SDF, поддерживаемые Турцией отряды атаковали опорные пункты курдов, в ответ по ним были открыт огонь из противотанковых ракетных установок.

Ирак

Четыре человека были убиты и еще двое ранены в результате нападения террориста «Исламского государства» в деревне Чахмаг в провинции Киркук, как сообщает источник в сети Twitter (Raveen Aujmaya). Ночью вооруженный автоматической винтовкой боевик совершил налет на круглосуточный магазин и открыл огонь по посетителям. Напомним, что в декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство» в стране. Но «спящие ячейки» организации совершают нападения в так называемом «треугольнике смерти» между провинциями Киркук, Салах-эд-Дин и Дияла.

1 Организация запрещена на территории РФ.