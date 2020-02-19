Журналистка Соколова призвала Зеленского не вступать в переговоры с ДНР и ЛНР

Киев, 19 февраля. Непредсказуемость политики президента Украины Владимира Зеленского в Донбассе сеет хаос, панику и большое беспокойство среди жителей страны, заявила украинская актриса, журналистка и телеведущая Янина Соколова.

Обращение к Зеленскому она выложила на своем YouTube-канале после того 18 февраля в районе города Золотое произошло масштабное боестолкновение между ВСУ и военными Луганской Народной республики.

В нем Соколова заявила, что киевские власти уже давно не контролируют ситуацию в Донбассе. Ее возмутило то, что Зеленский ездит на юго-восток и снимает там фильмы, ставя хештег #зашагкмиру, или на Мюнхенской конференции рассказывает об этапах примирения. Журналистка подчеркнула, что пока он делает все это, в его голове всегда должна быть воспоминание о том, что произошло 18 февраля.

Янина напомнила Зеленскому, что одним из его главных предвыборных обещаний было завершение войны на Донбассе. И теперь, по ее мнению, политик продолжает рисковать, чтобы выполнить этот пункт.

Негодование Соколовой вызвал и план 12 шагов для достижения мира в Донбассе, который Киеву предложила группа международных экспертов из Европы, Соединенных Штатов, ОБСЕ, Украины и России.

«Сколько потерь еще предстоит на востоке, чтобы украинская власть поняла, что не может быть никакого плана мирного о договоренностях?! Не может быть никаких 12 шагов», — убеждена она.

Говоря об этом, она провела параллель с событиями Второй мировой войны и предложила представить себе ситуацию, в которой фашистские захватчики вместе с советской армией патрулировали бы определенные участки фронта.

«Сколько еще должно погибнуть наших ребят, для того чтобы украинская власть в конце концов поняла, что идет война?!» — возмутилась она.

Соколова считает, что непредсказуемость действий президента сеет хаос, панику и большое беспокойство среди граждан Украины.

«Я уверена, что уже львиная доля тех, кто голосовал за господина Зеленского, и среди военных в том числе, они сейчас находятся в состоянии шока от того, что мы фактически сдаем свою страну террористам», — добавила журналистка.

По мнению актрисы, 13 тыс. погибших в Донбассе солдат ВСУ не заслуживают того, чтобы Киев вел переговоры с ДНР и ЛНР.

«Опомнитесь наконец, господин Зеленский! Хватит находиться в заблуждении. Поймите – вы президент, это сейчас не кино! Это жизнь, жизнь наших ребят, которых мы теряем из-за ваших бестолковых решений!» — призвала она.

По мнению Соколовой, залогом безопасности и мира в Украине станут «только санкции и крепкая российско-украинская граница». Зеленский же, как считает Соколова, носит розовые очки и уже копает себе яму, ведя «переговоры с врагом».

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после госпереворота в этой стране. Луганская и Донецкая народные республики отказались признавать новые киевские власти и заявили о своей независимости. В ответ Киев начал проводить против них так называемую антитеррористическую операцию.

Обострение ситуации в регионе произошло на фоне заявлений министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что обратится к Генеральной ассамблее ООН с вопросом о введении миротворцев в Донбасс.Одновременно с этим министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о необходимости создания специальных полицейских сил с участием ОБСЕ и выступил против идеи Зеленского, предложившего проводить патрулирование российско-украинской границы в Донбассе вместе с представителями Донецка и Луганска. При этом глава МВД Украины подчеркнул, что к патрулированию, «уважая переходный период и страхи» жителей Донбасса, могут быть привлечены представители местных общин.