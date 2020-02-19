Митрахович назвал причины отказа правительства от налогов на попутный нефтяной газ

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что правительство России не планирует вводить налог на попутный нефтяной газ. В случае введения такой меры энергетические компании перестали бы перерабатывать газ, а начали сжигать, нанося существенный вред экологии, уверен ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.

Предшественник Борисова в прежнем составе российского кабмина Дмитрий Козак инициировал разработку мер для развития нефтегазохимических проектов, в числе которых было введение налога на попутный нефтяной газ, пишет РБК. Отмечается, что предприятия нефтегазохимии, переработчики этана и сжиженного углеводородного газа могли бы получить льготы — вычет из стоимости энергоресурсов.

Согласно поручению Юрия Борисова, курирующего в том числе топливно-энергетический комплекс, данные меры вводить не будут. В протоколе по итогам совещания это сформулировано следующим образом:

«Считать, что принятие законопроекта не повлечет увеличения существующих налогов и сборов, а также введения новых налогов и сборов».

Однако российские компании, перерабатывающие этан и СУГ, все равно получат льготы. На них, в первую очередь, претендуют строящиеся предприятия компании «Сибур» и «Русгаздобыча», они могут получить государственную поддержку в числе первых.

При этом правительство не видит оснований для повышения налога на добычу угля, алмазов, золота и других полезных ископаемых, не относящихся к углеводородам, что ранее предлагал Минфин.

Эксперт Станислав Митрахович высказал мнение, что правительство обычно не любит давать льготы компаниям, если они не находят способы их компенсировать.

«Это решение предлагалось в качестве компенсации выпадающих доходов бюджета из-за того, что введены льготы для одного из месторождений «Роснефти» и «Газпромнефти», — сообщил Митрахович в комментарии Федеральному агентству новостей. — В правительстве считают, что если дали льготы одним компаниям, то значит нужно собрать доходы за счет повышения налогов на деятельность других компаний. В качестве одного из способов компенсации доходов предполагалось введение НДПИ на попутный нефтяной газ, который добывается при добыче нефти».

Первая проблема состоит в том, что получение льгот только компаниями «Роснефть» и «Газпромнефть» было бы не очень справедливо, так как всем остальным нефтегазовым структурам приходится платить за добычу этого газа, объясняет собеседник ФАН.

«Этот вид газа также добывают «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Татнефть». Поэтому это решение было неоднозначное», — пояснил он.

Кроме того, по словам Митраховича, вторая проблема заключается в том, что повышение налогов на попутный нефтяной газ, снизит стимулы для компаний его перерабатывать.

«Если они добыли этот газ, то его очень часто некуда девать. Например, в месторождении в тайге нет мест, куда этот газ деть. Нужно строить трубу для магистрального газопровода или электростанцию. Но это не всегда везде возможно и требует времени. Если ввести налог, то этот газ стал бы настолько дорогим, что компании предпочли бы вообще его не перерабатывать, а в факелах сжигать. Это плохо с точки зрения развития переработки попутного нефтяного газа и борьбы за экологию. Предыдущее решение было сомнительным, и поэтому от него отказались, а нынешнее является более рациональным», — подытожил специалист.

В октябре 2019 года Россия заняла второе место в мире по объему поставки энергоносителей в США. За месяц РФ доставила 20,9 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов. Соответствующие данные были приведены Управлением по энергетической информации министерства энергетики США.