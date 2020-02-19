Москва, 19 февраля. Известный певец и актер Александр Олешко рассказал о предложении телекомпаний, попросивших разоблачить художественного руководителя Театра сатиры Александра Ширвиндта. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Олешко рассказал о предложении журналистов разоблачить Ширвиндта. Как уточнил артист, от одного из телеканалов ему поступило предложение «раскрыть секреты» Ширвиндта. Ширвиндт ранее заявил о намерении оставить свою должность, которую он занимает на протяжении 20 лет. По его словам, в настоящее время разговоры о его существовании в должности худрука ведутся, однако пока он продолжает исполнять обязанности. Вместе с тем он уточнил что мысли об отставке у него действительно есть.

Олешко уточнил, что на заманчивую с финансовой точки зрения просьбу журналистов он ответил отказом. При этом он выступил с ответным предложением — прийти в театр и все снять открыто.

«Ходить к нему в гримерку, стучать, вам его показывать — это было бы слишком пошло. Если вы хотите увидеть Ширвиндта, купите, пожалуйста, билеты в кассе Театра сатиры», — подчеркнул актер.

Он предложил тележурналистам прийти и убедиться, что Ширвиндт «красив, бодр, находится в прекрасной физической и творческой форме».

В настоящее время называются имена различных театральных деятелей, которые могут занять место актера, однако Ширвиндт ранее опроверг их все, поясняя что это вся информация является слухами и домыслами.