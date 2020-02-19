Аэропорт Алеппо примет первый за восемь лет пассажирский самолет

Дамаск, 19 февраля. Первый пассажирский самолет вылетел из аэропорта Дамаска в Алеппо. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

Отмечается, что это первый рейс, который примет воздушная гавань Алеппо за последние восемь лет.

В здании аэровокзала были проведены необходимые технические работы и отремонтирована взлетно-посадочная полоса. Теперь он готов к приему самолетов и пассажиров.

Накануне агентство передавало, что аэропорт возобновит воздушное сообщение 19 февраля. Почти десять лет назад оно было прервано с целью обезопасить граждан от обстрелов со стороны террористов, занявших позиции в окрестностях города.

Директор аэропорта Мухаммад Аль-Масри в интервью корреспонденту SANA отметил, что возобновление его работы стало одним из результатов победы над терроризмом в САР.

Сирия серьезно пострадала в результате вооруженного конфликта, который продолжается на территории страны с 2011 года. За годы правительственным войскам удалось освободить практически всю территорию государства от контроля бандформирований и начать процесс восстановления.

Основные силы террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) были ликвидированы при содействии российских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.