Названы самые ожидаемые фильмы 2020 года

Москва, 19 февраля. Журналисты из ведущего американского издания о событиях в киноиндустрии The Hollywood Reporter назвали самые ожидаемые фильмы 2020 года. В список попали 77 картин, которые, по мнению экспертов, стоит посмотреть в этом году.

Все кинокартины распределили по дате выхода. Как выяснилось, каждый месяц года будет богат на достойные фильмы.

В феврале журналисты советуют просмотреть «Эмму», «Зов предков», «Последнее, чего он хотел» и «Человека-невидимку», указал телеканал «360».

Весенний сезон предлагают открыть с анимационного фильма «Вперед», исторической драмы «Путь домой», боевика «Бладшот», «Тихое место 2» и «Мулан». В апреле и мае стоит посмотреть 25-й фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать», фантастический боевик «Новые мутанты», мультфильм «Тролли. Мировой тур» и триллер «Антебеллум», а также блокбастер «Черная вдова», комедию «Блондинка в законе 3», «Скуби-ду», «Женщина в окне» и девятый «Форсаж».

Летом, судя по числу ожидаемых фильмов, зрителям придется ночевать в кинотеатрах. В июне-августе на большом экране можно увидеть «Чудо-женщина: 1984», «Кэндимен», «Душа», «Топ Ган: Мэверик», «На высоте», «Главный герой», «Миньоны: Грювитация», «Охотники за привидениями: Наследники», «Довод», «Круиз по джунглям», «Французский диспетчер», «Морбиус», «Айван, единственный и неповторимый», «Билли и Тед» и «Телохранитель жены киллера».

Среди фильмов, выход которых запланирован на осень, издание выделило следующие: «Охотник на чудовищ», «Заклятие 3: По воле дьявола», «Смерть на Ниле», «Хэллоуин убивает», «Тихий омут», «Вечные», «Годзилла против Конга», «Поездка в Америку 2», «Вестсайдская история», «Семейка Крудс» и боевика «Завтрашняя война», «Без жалости», «King's man: Начало», «Все говорят о Джейми», «Райя и последний дракон», «Большой красный пес Клиффорд» и «Гигантик».