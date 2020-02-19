Адвокат Добровинский заявил, что не давал никаких советов экс-мужу Лолиты Иванову

Москва, 19 февраля. Известный российский юрист Александр Добровинский признался, что индивидуально никогда не работал с теперь уже бывшим мужем Лолиты Милявской Дмитрием Ивановым. Более того, он и видел-то его всего пару раз в жизни — на телевидении.

Управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнеры» специально для Федерального агентства новостей прокомментировал скандальный пост тренера по сквошу и фитнесу на своей странице в социальной сети Instagram.

— Александр Андреевич, как думаете, что вынудило Иванова написать это весьма обширное сообщение касательно его развода с Милявской?

— Я не знаю, это к нему вопрос. Я его видел два раза на телепередачах. И больше ничего.

— В частности, Дмитрий написал такую фразу: «Я хочу выразить особую благодарность за советы Александру Добровинскому». Раскроете секрет, в чем именно вы ему помогли?

— Ну, я сказал там что-то на программах по поводу того, что не вижу шансов признать его брак (с Лолитой) фиктивным. Больше ничего не сказал! Ну, наверное, ему кто-то что-то говорил, а я сказал противоположное. Нет, это не мой клиент, я его видел два раза в жизни.

— То есть вы с ним никакую индивидуальную работу не вели?

— Никогда (этого) не было абсолютно.

Ранее Дмитрий Иванов, который в качестве пятого по счету мужа Лолиты Милявской прожил с ней с весны 2011 года по конец 2019-го, написал в своем Instagram, как выразился сам, «последнее официальное заявление» (по поводу его брака и развода со звездой российского шоу-бизнеса).

В частности, тренер признался, что у него уже «больше нет сил бороться с ветряными мельницами».

Также он назвал свою бывшую любовь человеком, «который принимал наркотики, лежал в психиатрической клинике, продолжает пить/курить/неправильно питаться и, главное, работать на износ на шестом десятке».