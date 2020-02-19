Как мигранты в Швеции грабят прохожих, делят рынки такси и наркотиков и разрушают страну

Вячеслав Кейш живет в Хельсингборге, небольшом городке на юге Швеции, который находится в 100 километрах от Мальме — третьего по величине города в стране. Мальме в прессе называют столицей мигрантов: более 45% жителей этого южного города Швеции составляют иммигранты и их дети. Когда жители Стокгольма сетовали на проблемы с безопасностью в столице, то часто они добавляли, что в Мальме ситуация еще хуже.

Так ли это на самом деле, разобрался на месте корреспондент Федерального агентства новостей. По пути в «столицу мигрантов» было решено остановиться в Хельсингборге, чтобы откровенно побеседовать с нашим соотечественником Владиславом Кейшем.

Молодое поколение не помнит времен без мигрантов

— Слава, как давно вы живете в Швеции?

— Я приехал первый раз в 1995 году, жил здесь четыре года, потом уехал. Вернулся в страну еще раз уже в 2005 году, жил до конца 2012-го. Потом уехал ненадолго в Россию, а с 2015 года живу здесь постоянно.

— Вы живете в Хельсингборге. Что это за город?

— Своеобразный. Я бы не сказал, что он является показателем для страны — скорее наоборот, потому что очень много приезжает сюда иностранцев, очень много людей, которые получают разрешение на работу или вид на жительство, убежище. Они стараются на север не ехать, потому что там холодно, стараются жить на юге.

— Вы говорите о мигрантах?

— О мигрантах, конечно. А на юге городов немного — это Хельсингборг, Мальме, Гетеборг. Я думаю, что в Хельсингборге самое большое количество мигрантов по соотношению к местным жителям. Вот если судить по их количеству на улицах — это самый вовлеченный в эту историю город.

— А как это сказывается на жизни города?

— Качество жизни падает. Во всяком случае — лучше не становится. Если уехать, например, на 100–200 километров на юг страны, то разница видна очень большая. Очень грязно — это, наверное, самое главное. Если зайти в районы, где живут мигранты, там очень грязно. Службы коммунальные не справляются с тем количеством мусора, который они производят.

— Я пытался разговаривать с коренными шведами о ситуации с мигрантами и столкнулся с тем фактом, что они очень неохотно говорят на эту тему. Почему такая реакция?

— Они боятся. Потому что, если человек выскажет свою точку зрения, то есть вероятность того, что его назовут расистом, а это самое страшное ругательство для местного населения. Но я не думаю, что им нравится все то, что происходит в стране. Когда ты разговариваешь с ними один на один, и вы достаточно хорошо знакомы, то они в большинстве своем говорят правду.

Это, конечно, зависит от возраста, потому что чем они моложе, тем меньше они думают об этом. Потому что если ты ходишь в школу и в классе у тебя на 30 человек — десять шведов и 20 иностранцев всяких разных, то ты уже с детства, с самого садика, помещен в эту ситуацию. И у тебя не возникает противоречия, потому что тебя с детства так научили: ты видел это все с самого начала. А если ты вырос в этой стране, и тебе сейчас 40–50–60 лет и больше, то у этих людей другое прошлое, сильно отличающееся от того, что есть сейчас. Я не думаю, что эта ситуация им нравится, потому что качество жизни не улучшается с увеличением количества мигрантов — оно падает. И падает очень быстро, прямо очень, с каждым годом.

— А безопасность?

— Очень сильно зависит от города. В Хельсингборге жить достаточно опасно. Потому что здесь очень большое количество мигрантов и очень плохая криминальная обстановка. Насколько я знаю, это самый криминальный город в стране, хотя здесь всего 140 тысяч населения. А если уехать отсюда буквально за 20 километров, то есть маленькие городки, где люди двери не закрывают никогда.

— А почему складывается такая диспропорция?

— Здесь самый близкий переезд в Европу — 20 минут на пароме и ты в Дании. А Дания — это уже Европа. Или 100 километров до парома и через четыре часа ты в Германии. Здесь тепло, и иностранцев это привлекает. Потому что, если уехать на север Швеции, то там зима, там минус 20, минус 30 градусов, там темно. А у людей, приехавших из Африки, немного другое восприятие природы: им очень трудно жить, когда холодно и темно. Поэтому они и стараются оставаться там, где климат более-менее подходящий.

Хельсингборг разделили два семейных клана мигрантов

— Некоторое время назад в Хельсингборге сгорели две машины. Как часто случаются здесь подобные происшествия?

— Мне трудно сказать — я не смотрю телевизор. Но в целом ситуация в городе очень напряженная. Здесь, насколько я знаю, есть две бандитские группировки. Они мигрантские: шведы к ним практически никакого отношения не имеют. И здесь постоянно делятся рынки сбыта. Я думаю, что Хельсингборг — это то место, куда привозится основная часть контрабанды из Европы.

— То есть, это перевалочный пункт?

— Да, скорее всего. Я думаю, что Хельсингборг и является перевалочным пунктом. И поэтому здесь серьезная криминогенная обстановка. Но это внутренние выяснения отношений: стреляют в тех, кто принадлежит к этим группировкам. Хотя бывают и исключения. Насколько мне известно, группировками управляют семейные кланы выходцев из Африки — это такой семейный жесткий бизнес. Есть две семьи, они выясняют отношения. Это редко затрагивает среднестатистического шведа — только если он случайно попал. Грабят ли на улицах? Я знаю, что могут молодых людей, хорошо одетых, где-нибудь в районе южной части города, например, раздеть. Подойти с ножом или с пистолетом. Такое случается достаточно часто, об этом пишут в газетах периодически. Поэтому в южную часть Хельсингборга у меня нет желания заезжать.

— А сами мигранты? Насколько неоднородны в плане интеграции в шведское общество?

— На мой взгляд, им неинтересно интегрироваться. Потому что для интеграции необходимо желание, а если человек живет в стране 15 лет и не говорит по-шведски? Значит, ему это не надо. Он получает социалку, ему хватает на жизнь. Поэтому и образуются мигрантские районы.

— Большинство шведов, с которыми я разговаривал, считают, что основная проблема мигрантов заключается в том, что они селятся компактно. И как результат — плохо интегрируются, а жить как-то нужно. Отсюда криминал.

— Я думаю, что большинство криминала, связанного с поджогами машин, с какими-то взрывами, — это все внутренние разбирательства между бандами, назовем их так. Это организованная преступность, и она этническая. Мне трудно поверить, что какой-нибудь швед может заниматься криминальным бизнесом с каким-то арабом. Это, конечно, случается, но не в таких больших цифрах. Все эти этнические группировки делят рынок. Например, рынок такси — это такая известная история здесь. Как я понимаю, это для мигрантов хороший бизнес, которым занимаются несколько компаний, и в него больше никого не пускают, туда нельзя просто так зайти. Есть конкуренция видимая и невидимая. Невидимая выливается в поджоги машин, квартир и так далее. То же самое происходит с рынком торговли наркотиками, оружием и так далее.

— А как давно стала меняться ситуация?

— Когда я уезжал в конце 2012 года и вернулся в конце 2015 года, то город за это время очень сильно изменился. Я был сильно удивлен, потому что такое количество мигрантов увидел впервые. В этот год как раз приняли 190 тысяч беженцев на страну в девять миллионов человек, и большая их часть не уехала жить на север — большая часть осталась здесь. И их нужно было где-то расселять. В маленькие деревни они тоже не едут, и мы видим, что получилось.

Почему в Швеции можно жить и не работать?

— А из каких стран больше всего мигрантов?

— Это Африка. Я не знаю из каких стран, но это Африка. И в основном арабское население — чернокожих очень немного. Если пройтись по городу и посмотреть: в основном это арабское население. Из Сирии приезжают, Марокко, Алжира.

— Почему Швеция предоставляет такие социальные преференции для беженцев? Пособия, муниципальное жилье предоставляет и оплачивает, даже в ущерб своим гражданам, которые вынуждены стоять в очереди на муниципальные квартиры?

— Так прописаны законы в государстве, что семья с детьми не может жить на улице. Это везде: во Франции то же самое, в Германии и по всей Европе. Если у тебя есть дети, то ты не можешь жить на улице, тебе государство обязано предоставить какое-то жилье. Ну, вот, они просто следуют букве закона. В основном приезжают одиночки, и они живут в гостиницах, но приезжают также и семьи. И если приехала семья, то у государства нет никакого другого выхода — их нужно куда-то определить. С одной стороны — это очень правильно. Если ты приехал с двумя–тремя детьми, ты же не можешь спать на вокзале — это же глупость. И есть статус беженца, люди приезжают и просят убежище, имея какие-то основания для этого. Эти основания рассматриваются, но до принятия решения люди должны где-то жить. Это социальная политика европейская. Плюс: каждый беженец оплачивается ЕС тоже. Есть определенные квоты по приему беженцев. Если страна готова принять больше — за каждого беженца сверх квоты выплачивается определенная сумма, и шведы этим пользуются.

— Зарабатывают?

— Вряд ли зарабатывают, потому что человек, ждущий разрешения на убежище, обходится государству очень дорого. Надо смотреть статистику, но я помню, были такие цифры, что не меньше 30 тысяч крон стоит один человек в месяц. Я думаю, что точно не меньше.

— Около трех тысяч евро получается.

— Да, три тысячи евро. Это мы берем все: стоимость проживания, питания, госслужб, работающих с ним, — все вместе. Я думаю, что не меньше. Если окажется меньше — я сильно удивлюсь. Эта статистика открытая, ее можно найти.

— Вы бывали в разных странах Европы, везде такое отношение к мигрантам?

— Разница между Скандинавией и северной частью Европы в том, что здесь суровей климат и здесь немного другое мировосприятие людей, они понимают, что на улице зимой жить нельзя. И это их культура, они в этом выросли, они по-другому не умеют. Для них дать человеку возможность — это нормально. Вместо того, чтобы сказать человеку: «Да, ты беженец, вот тебе статус, но все остальное ты делаешь сам». Ну, например, как это происходит во Франции. Здесь так трудно сделать, потому что условия немножко другие. Ну и менталитет у шведов, наверное, немного другой. Они привыкли жить общинной жизнью, для них каждый гражданин в стране — это часть общины. Это исторически так сложилось.

— Как шведы относятся к последней волне миграции?

— Они еще не поняли ничего. К сожалению, есть политика государства — такая, которая, наверное, не соответствует внутреннему состоянию среднестатистического гражданина. Любой человек, приехавший извне и не генерирующий добавленную стоимость, — это нагрузка на государство. Если я плачу налоги и вижу, что они идут на развитие страны, то это хорошо, я понимаю почему я это делаю. А если мои налоги уходят на то, чтобы какие-то люди приехали сюда и жили, не работая и ничего не производя, то это не очень правильно.

И проблема в том, что если я здесь родился и вырос, то у меня возникает вопрос: а почему они могут ничего не делать и жить, а я этого не могу? И сейчас появилась тенденция — она уже существует много лет — многие отказываются работать. Если есть возможность, то ты работаешь год, потом ты уходишь с работы и 9-10 месяцев, год не работаешь — тебе государство платит пособие. Такая возможность существует, и я знаю, что достаточное количество людей, которые устали или исхитрились, этим пользуется. Это очень неприятно, когда ты трудишься, а рядом с тобой живет человек, который не работает, а уровень вашего достатка более-менее одинаковый.

Изменения в стране шведам не нравятся

— Насколько легко можно купить у вас нелегальное оружие или наркотики? Насколько все жители знают об этом?

— Все не знают, но для людей заинтересованных это не большая проблема, потому что город очень криминализирован. И самый быстрый переезд в Европу отсюда, поэтому такая ситуация тут исторически сложилась. Здесь сейчас существует две штаб-квартиры байкеров Hell's Angels и Banditos. Они всегда занимались криминалом. Теперь к ним добавились те люди, которые приехали в страну и у них с родиной налажены контакты, они тоже этим занимаются. Поэтому здесь не возникает трудностей в приобретении нелегального продукта.

— Ваш рассказ не очень укладывается в представление о тихой, спокойной, благополучной Швеции.

— Швеция тихая, спокойная, благополучная, если только вы не живете на юге страны или живете в маленьких городах. Или у вас нет рядом центра по размещению беженцев, особенно беженцев, которые приезжают одни — мужчины. Привозят в центр 50 человек, у них нет семьи, у них нет ничего — им и терять как бы нечего.

Но если вы уезжаете в любой маленький город — там тишина и спокойствие. Люди двери там не запирают. Я думаю, что южная Швеция — Мальме, Гетеборг, Стокгольм — сильно отличается от остальной Швеции. Все больше сюда приезжает мигрантов, но до сих пор большая часть страны тихая и спокойная.

— Многие шведы мне говорили, что на предстоящих выборах партия «Шведские демократы», выступающая за ограничение миграции, наберет еще больше голосов в парламент.

— Эта партия не может не победить, потому что приблизительно 20% населения проголосовали за эту партию на прошлых выборах. Такая же тенденция была во Франции, когда там проголосовали за Ле Пен. 20% населения страны — это примерно каждый третий белый гражданин Швеции. Я тоже за них голосовал, хотя тоже иммигрант, но Швеция для меня — это моя вторая родина. И я люблю эту страну. И я понимаю, почему я так делаю, и шведы понимают. Просто они родились в одной стране, но целенаправленно и очень быстро оказываются в другой стране. Им это не нравится — это понятно совершенно. А если это не случится на этих выборах, то совершенно точно произойдет на следующих. И я знаю, что очень много иммигрантов из России и Восточной Европы тоже голосуют за эту партию. Я не встречал ни одного человека из Восточной Европы, кто бы думал по-другому.

— Количество мигрантов в Швеции более 10% от населения — это серьезная нагрузка на бюджет страны. Сказывается ли это на качестве соцуслуг, предоставляемых государством?

— Я это называю качеством жизни, и оно, конечно, падает. У меня не возникает никаких сомнений по этому поводу, в этом городе качество жизни падает очень сильно. Не хватает учителей, не хватает медсестер, 30 тысяч медсестер не хватает в стране. Потому что основная работа в госпиталях ложится на медсестер. Очень большая нагрузка на них, очень много рабочих часов, и они отказываются работать, потому что очень тяжело. На мой взгляд, падает уровень образования в школах, особенно в районах компактного проживания мигрантов. В общем, проблем много.

Заметим, проблема криминализации Швеции исходит не только от мигрантов, но и от популистов, вроде Греты Тунберг и поддерживающих ее политиков. В прошедшую пятницу Грета Тунберг в центре Стокгольма организовала очередную климатическую забастовку «Пятницы ради будущего». Чтобы привлечь толпы, экоактивистка пригласила двух исполнителей гангста-рэпа, один из которых уже успел отбыть тюремный срок.

Приглашенные певцы Cuz и Greekazo знамениты в криминальных кругах, у них миллионы просмотров на YouTube и Spotify. Тексты песен и музыкальные клипы обоих певцов посвящены исключительно преступлениям, связанным с бандами, незаконному обороту наркотиков и ненависти к полиции.