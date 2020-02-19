Диетолог объяснила, как распознать проблемы со здоровьем по тяге к еде

Лондон, 19 февраля. Тяга к определенным продуктам может свидетельствовать о проблемах со здоровьем, предупредила зарубежный диетолог Мэрилин Гленвилл.

Специалист отметила, что распознать неполадки в работе организма можно по тому, какой еды больше всего хочется в определенный период времени. Так, например, шоколад увеличивает уровень серотонина и поднимает настроение, поэтому тяга к сладкому может отражать потребность человека в эмоциональном подъеме.

«Женщины больше подвержены риску возникновения этого дефицита в определенные периоды своего месячного цикла, отсюда и распространенное предменструальное желание съесть плитку шоколада», — объяснила диетолог.

По словам Гленвилл, если хочется жирной и жареной пищи, значит, организм напряжен или и вовсе находится в депрессивном состоянии. Специалист объяснила, что сочетание жиров и углеводов вызывает высвобождение дофамина — нейротрансмиттера, который мозг связывает с удовольствием.

Тяга к сыру говорит о нехватке витамина В12, указала диетолог, а к красному мясу — о дефиците белка или железа. Соленые закуски хочется, когда организм обезвожен, а карри — когда высока вероятность дефицита цинка, добавила она.

Ранее диетологи из Германии назвали важные условия здорового похудения, которые помогут эффективно сбросить вес. По мнению врачей, ни в коем случае не стоит пренебрегать полноценным и длительным сном, а также силовыми тренировками, которые рекомендовано проводить два-три раза в неделю.