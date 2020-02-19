Побывавший на борту лайнера Diamond Princess японский врач пришел в ужас

Токио, 9 февраля. Японский врач-эпидемиолог Ивата Кэнтаро пришел в ужас от посещения круизного судна Diamond Princess, где была зафиксирована вспышка опасного коронавируса.

«То, что я увидел, было ужасно. Я занимаюсь этой работой более 20 лет. Был и в Африке во время вспышки лихорадки Эбола, и в Китае во время SARS [атипичная пневмония. — Прим. ФАН]. Я никогда еще я не чувствовал страха. А на Diamond Princess мне стало страшно из глубины сердца», — отметил он.

По словам врача, при вспышке инфекционного заболевания специалисты всегда четко разделяют зараженный участок на специальные зоны. Зеленая зона относительно безопасна, в ней можно находиться в обычной продезинфицированной одежде. А вот красная зона — это место повышенного риска. В ней можно появляться только в защитном костюме.

Однако на корабле Diamond Princess такого четкого деления нет. Никто точно не знает, где заканчивается зеленая зона и начинается красная. Любой предмет интерьера, будь то ковер или перила, могут быть заражены. При этом по судну ходят люди как в обычной одежде, так и в защитных костюмах. В итоге Кэнтаро принял решение изолировать самого себя и перестать встречаться с семьей, чтобы никого не заразить.

Доктор назвал обстановку на борту Diamond Princess «чудовищной» с точки зрения антиинфекционных мер. Он подчеркнул, что ни в Африке, ни в Китае не было такого хаоса, и выразил надежду на помощь иностранных специалистов.

Кэнтаро также обвинил Токио в неспособности решить эту проблему. Он назвал ситуацию с эпидемией на корабле — «провалом Японии», который власти теперь пытаются скрыть.

Ранее сообщалось, что китайский коронавирус нового типа выявлен у 500 человек, находившихся на борту круизного лайнера Diamond Princess. В частности, поступали сведения о том, что симптомы заболевания проявились у россиянки, которая путешествовала вместе с мужем. Однако при проверке оказалось, что опасную инфекцию подхватила вовсе не она, а ее супруг, который был госпитализирован в японской префектуре Аити.

От коронавируса COVID-19 на сегодняшний день погибли 1772 человека. Из них 1696 скончались в китайской провинции Хубэй, которая стала очагом распространения опасной инфекции. Под наблюдением с подозрением на коронавирус 150 539 человек. Ученые полагают, что источником распространения стали летучие мыши, которые являются элементом китайской кухни.