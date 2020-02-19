СМИ сообщили, что двигатель на ледоколе «Арктика» нельзя восстановить

Москва, 19 февраля. Гребной электродвигатель (ГЭД) на правом валу атомного ледокола «Арктика», который поломался во время швартовых тестовых испытаний, нельзя восстановить. Об этом в среду сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.

Согласно сведениям издания, представители ЛЭЗ во время заседания расширенной комиссии заявили, что восстановить носовую обмотку мотора, где повреждены четыре фазы из шести, никак невозможно, а причиной поломки является скачок напряжения. В ЦНИИ обратили внимание на то, что двигатель вышел из строя из-за дефекта при изготовлении.

При этом, как отмечает газета, до конца от идеи ремонта двигателя на борту без вскрытия корпуса не отказались.

Руководитель Объединенной судостроительной компании (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что не видит рисков переноса срока сдачи ледокола, который запланирован на конец весны нынешнего года.

Напомним, соглашение на строительство головного атомного ледокола «Арктика» на Балтийском заводе было подписано в 2012 году. Ледокол должен был быть сдан еще в 2017 году. Однако сроки несколько раз корректировались и теперь передача ожидается по окончании ледовых испытаний в мае 2020 года.