Гости студии обсудят аспекты взаимодействия с ближайшими соседями, развитие туризма, торговли и культурных связей. Что мешает развивать туризм между двумя нашими странами, насколько старые конфликты влияют на сегодняшнее взаимодействие, какова роль российской и финской бюрократии в турбизнесе и взаимной торговле, чего позитивного уже добились в этих сферах Россия и Финляндия.
На эти и другие вопросы ответят гости пресс-конференции:
- Анна Невинская, заместитель генерального директора ГБУ «Городское туристско-информационное бюро»;
- Кирилл Соколов, глава Ассоциации «Лига туроператоров Санкт-Петербурга»;
- Елена Тикка, глава регионального отделения общества ингерманландских финнов Inkerin Liitto;
- Елена Путина, певица, председатель общественной организации “Romance music association”;
LIVE: Что мешает сотрудничеству Северо-Западного региона России с Финляндией. ФАН-ТВ.
Гости студии обсудят аспекты взаимодействия с ближайшими соседями, развитие туризма, торговли и культурных связей. Что мешает развивать туризм между двумя нашими странами, насколько старые конфликты влияют на сегодняшнее взаимодействие, какова роль российской и финской бюрократии в турбизнесе и взаимной торговле, чего позитивного уже добились в этих сферах Россия и Финляндия.
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