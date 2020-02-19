LIVE: Что мешает сотрудничеству Северо-Западного региона России с Финляндией. ФАН-ТВ.

Гости студии обсудят аспекты взаимодействия с ближайшими соседями, развитие туризма, торговли и культурных связей. Что мешает развивать туризм между двумя нашими странами, насколько старые конфликты влияют на сегодняшнее взаимодействие, какова роль российской и финской бюрократии в турбизнесе и взаимной торговле, чего позитивного уже добились в этих сферах Россия и Финляндия.

На эти и другие вопросы ответят гости пресс-конференции:

- Анна Невинская, заместитель генерального директора ГБУ «Городское туристско-информационное бюро»;

- Кирилл Соколов, глава Ассоциации «Лига туроператоров Санкт-Петербурга»;

- Елена Тикка, глава регионального отделения общества ингерманландских финнов Inkerin Liitto;

- Елена Путина, певица, председатель общественной организации “Romance music association”;