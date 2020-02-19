Жена Стаса Пьехи объяснила, почему они не развелись после расставания

Москва, 19 февраля. Супруга известного певца Стаса Пьехи Наталия объяснила, почему они так и не развелись после расставания. По словам женщины, они с поп-артистом пока не видят необходимости в разводе.

Напомним, осенью прошлого года Наталия Пьеха (в девичестве Горчакова), известная также как ди-джей и модель, вместе с мужем стала героиней программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. Супруга Стаса Пьехи рассказала, что не живет с ним, хотя официально они все еще женаты. Модель отметила, что они с мужем не ссорились, а просто приняли решение не быть вместе.

«Официальное оформление развода — это бюрократические проволочки, судебные заседания и прочие вещи, на которые ни я, ни Стас, не хотим сейчас тратить время», — объяснила Горчакова.

Также она отметила, что обычно пары идут разводиться, когда хотят узаконить другие отношения, но ни супруга Пьехи, ни он сам пока в этом не заинтересованы.

Сейчас Горчакова живет с сыном, которого родила от певца в 2014 году. По ее словам, Стас Пьеха не может часто видеться с мальчиком из-за плотного графика.

«При этом он всегда в курсе всех событий, связанных с ним, вплоть до мелких неурядиц», — поделилась модель с изданием NewInform.

Ранее Стас Пьеха назвал причину расставания с супругой. Певец рассказал, что «беспредельствовал и разносил свою жизнь в хлам» в Москве, пока его жена была с сыном в Испании. По словам артиста, когда Горчакова приехала и увидела все это, стало понятно, что их отношениям пришел конец.

Отметим, что Стас Пьеха в течение 20 лет страдал от наркотической зависимости. О трудном периоде жизни певец откровенно рассказал в программе «Секрет на миллион». Пьеха признался, что пагубные пристрастия чуть не привели его к смерти. Как сообщает «Царьград», в течение последних пяти лет исполнитель не употреблял даже алкоголь.