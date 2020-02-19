Украинский генерал Романенко предложил отгородиться от Донбасса стеной

Киев, 19 февраля. Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко предложил отгородиться от Донбасса стеной.

По его словам, Киеву нужно либо добиться от России выполнения минских договоренностей, либо «перейти к плану «Б».

«Нам нужно еще раз пройтись по Минским соглашениям и их реализовывать, и добиваться выполнения их от России. Либо перейти к «плану Б». А это в том числе и строительство стены вокруг Донбасса», — сказал украинский военнослужащий в интервью изданию «Факты».

Гражданская война на юго-востоке Украины развернулась в 2014 году после государственного переворота в стране. Тогда жители отдельных районов Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться новому руководству и объявили о создании ЛНР и ДНР. В ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса.

Пришедшее в результате госпереворота на Украине руководство голословно обвинило Россию во «вмешательстве» во внутренние дела. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а заинтересована в разрешении ситуации в соседнем государстве.

Урегулировать ситуацию в Донбассе пытаются на различных международных площадках, в том числе в Минске. В конце прошлого года ЛНР, ДНР и Киев развели силы на линии соприкосновения в рамках реализации «формулы Штайнмайера».