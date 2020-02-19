Пешеходы чудом остались живы после жесткого ДТП в Петербурге. ФАН-ТВ

В Петербурге на пересечении Гражданского и Фаворского проспектов произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Оба водителя попытались проскочить на красный свет. Один из водителей начал движение раньше, второй надеялся завершить маневр. В результате столкновения одна из машин вылетела на тротуар, чуть не сбив двух мужчин, которые чудом увернулись. Водитель задел припаркованную машину и врезался в столб. Позже двое уцелевших пешеходов помогли водителю выбраться из машины. На место прибыли медики и сотрудники правоохранительных органов.