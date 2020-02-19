В Госдуме пообещали неизбежное наказание для украинских военных, обстрелявших Донбасс

Офицеры Вооруженных сил Украины, которые отдают приказ о нанесении ударов по мирным жителям Донбасса, должны помнить, что с этого момента они становятся военными преступниками; наказание их настигнет. Об этом Федеральному агентству новостей заявил первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Уголовные дела против Украины

Следственный комитет Российской Федерации возбудил два новых уголовных дела после обстрелов солдатами Вооруженных сил Украины населенных пунктов Донбасса, при которых пострадали местные жители. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления... «жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации», — рассказала Петренко.

Сообщается, что в результате артиллерийского обстрела по поселку Голубовское города Кировска Луганской Народной Республики 18 февраля были повреждены 13 домов и домовладений. Тремя днями ранее точечным огнем из стрелкового вооружения объектов гражданской инфраструктуры, которые не являются военными целями, по улице Красная Звезда в поселке шахты Трудовской города Донецка были ранены двое граждан.

Неизбежное наказание

Как отметил Виктор Водолацкий, самое главное в данном вопросе — кто начал обстрел, кто организовал прорыв из «серой зоны» в районе городе Кировска. Ответ всем известен — Вооруженные силы Украины.

«И известно, какой командир отдавал приказы на то, чтобы ДРГ (диверсионно-разведывательная группа. — Прим. ФАН) прорвалась, а дальше за ней начали просачиваться две роты, попытавшиеся занять «серую зону», которую как будто бы освободили несколько месяцев назад перед встречей «нормандской четверки». Эти обстрелы разрушили десятки жилых домов, коммуникации. Но самое главное, что четыре мирных жителя погибли и еще шесть получили ранения», — обратил внимание Виктор Водолацкий.

Политик заметил, что все материалы, которые легли в основу уголовных дел, найдут свое практическое продолжение. И военные преступники, которые приложили руку к обстрелам мирных жителей, будут наказаны, заявил депутат.

«Как пример, можно назвать Канаду. Сколько лет уже прошло, но страна выдает 98-летнего нацистского преступника, который в городе Ейск Краснодарского края убивал женщин и детей. Наказание будет неизбежно. Поэтому, когда сегодня офицеры и командиры ВСУ отдают приказы об уничтожении мирного гражданского населения, они должны понимать, что с этого момента они становятся военными преступниками», — заключил Виктор Водолацкий.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.