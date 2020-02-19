Борт «Нордавиа» экстренно сел в Тюмени из-за пассажира с инсультом

Тюмень, 19 февраля. Самолет авиакомпании «Нордавиа», следующий рейсом Новосибирск — Москва, экстренно сел в Тюмени из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе тюменского международного аэропорта «Рощино».

Как передает «Вечерняя Москва», одному из присутствовавших на борту стало плохо во время полета, потребовалась госпитализация.

RT уточняет, что Boeing 737, на котором находились 165 пассажиров, приземлился в аэропорту в 07.49 по московскому времени. К нему были поданы несколько машин скорой помощи. У 59-летнего путешественника диагностировали инсульт.

В пресс-службе сообщили, что позднее борт вылетел из Тюмени в столицу спустя час — в 8.50 по московскому времени.