Алсу заявила, что ее популярность повлияла на победу дочери Микеллы в «Голосе» 

Москва, 19 февраля. Российская певица Алсу рассказала, почему не стала в суде доказывать победу дочери Микеллы Абрамовой в детском телепроекте «Голос». Она прокомментировала ситуацию в новом выпуске «Осторожно, Собчак!» на YouTube.

Дочь Алсу Микелла Абрамова заняла первое место в конкурсе «Голос. Дети», обойдя своего главного соперника Ержана Максима. Однако позже появилась информация о том, что во время голосования произошел существенный вброс SMS за Микеллу. Компания Group-IB, проводившая расследование зрительского голосования в финале «Голоса», подтвердила накрутку голосов. В итоге Первый канал принял решение наградить всех финалистов музыкального конкурса.

1 июня, в День защиты детей, Абрамова отдала выигранный миллион рублей татарстанскому Фонду помощи онкобольным детям. По словам Алсу, девочка сама приняла это решение.

После этого певица и ее дочь начали подвергаться травле в социальных сетях. Артистка, комментируя льющуюся в адрес своей дочери критику, попросила хейтеров отстать от ее семьи и сравнила их с гиенами.

«Я не совсем согласна с тем, что эти 38 тысяч голосов помогли Микелле. Даже если вычесть эти 38 тысяч сомнительных голосов из общей суммы, то каким образом это влияет на победу?» — сказала она.

Певица напомнила, что за ее дочь проголосовали примерно около 145–146 тысяч человек. Всего голосовавших в финале «Голоса» было 200 тысяч.

«Следующий участник получил где-то 65 тысяч голосов, другой — 37 тысяч. У меня два миллиона подписчиков в Instagram. Что такое 146 тысяч? Это 6–7% только моих подписчиков», — уточнила мать участницы детского телепроекта.

По ее словам, большую роль в победе Микеллы могла сыграть популярность самой Алсу.