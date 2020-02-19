Замглавы МИД Украины опозорился в Совбезе ООН из-за оторванной пуговицы

Киев, 19 февраля. Замглавы МИД Украины Сергей Кислица явился на заседание Совбеза ООН в неопрятном виде. Фото рукава его пиджака, на котором не хватает пуговицы, стало поводом для многочисленных шуток в Сети.

Снимок опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Валентин Богданов

«Украинская дипломатия в Совбезе сегодня не в форме. И не по уставу. ООН», — пошутил он.

Как отмечает телеканал «Царьград», Кислица мог и не превратиться в объект для шуток в Сети (ведь отсутствие пуговицы вполне могло пройти незамеченным), если бы не провальная попытка подражать постпреду РФ Василию Небензе, который в ходе своих выступлений часто цитирует классиков мировой литературы.

Кислица во время заседания процитировал слова песни на стихи Евгения Евтушенко «Хотят ли русские войны». Но по мнению пользователей, посмотревших запись его выступления, замминистра был совсем неубедителен. По их мнению, он опозорился и из-за пуговицы, и из-за читки стихов.

Отметим, что Кислица уже не первый украинский высокопоставленный чиновник, который позволяет себе появляться на публичных мероприятиях в неподобающем виде. Нельзя не вспомнить бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина и его знаменитые подвернутые джинсы. Именно в них он прилетел на на встречу с коллегой в Люксембург в марте 2017 года. Штаны Климкина были явно большего размера, чем нужно, поэтому он подвернул их, но штанины все равно волочились по земле. В соцсетях его после этого окрестили хипстером.