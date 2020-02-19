Имена снявшихся в порноклипе Rammstein россиянок выложили в Сеть

Москва, 19 февраля. Telegram-канал «Двач» рассекретил россиянок, которые снялись в порно-клипе лидера немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна. Он выложил ссылки на аккаунты в соцсетях девушек и подписал, какую каждая из них исполнила роль в секс-видео.

Отметим, что в начале февраля Линдеманн снял клип в духе жесткого порно на свою песню Till the End и выложил его на один из порносайтов. Сам певец принял непосредственное участие в клипе.

Это не первое провокационное видео от Линдерманна. Ранее он записал видео на песню Platz Eins, в котором сыграл пациента психбольницы, грезящего о кровавых оргиях. Еще один порнографический клип Линдерманн выпустил в 2009 году (песня Pussy), однако там ему пришлось задействовать дублеров, пишет «Газета Кемерова».

Напомним также, что в феврале солист Rammstein заявил о создании новой группы, которая названа русским матерным словом. Она выступает в жанре electronic body music — EBM. Линдерманн является фронтменом групп Rammstein и Lindemann. Кроме того, он принял участие в записи нескольких треков финской метал-группы Apocalyptica. Музыкант также имеет небольшой киноопыт. У него есть камео-роли в фильмах «Пола Икс» и «Три икса».

Артист лично знаком со шведским актером Петером Стормаре и с украинской певицей Светланой Лободой. Последняя снялась в клипе Frau & Mann. Более того, фанаты полагают, что Линдерманна и Лободу связывают романтические отношения, хотя лидер Rammstein отказывается комментировать эти слухи.